‘추성훈 딸’ 추사랑, 유튜브 은퇴한다…“중3이라 공부하고 친구랑 놀아야”

종합격투기 선수 출신 방송인 추성훈의 딸 추사랑이 유튜브 출연을 중단하겠다고 선언했다.

16일 공개된 유튜브 채널 ‘추성훈’에 공개된 영상 ‘중3 사랑이의 처음이자 마지막 단독 브이로그’에서 추사랑은 이번 영상을 끝으로 채널 출연을 잠정 중단하겠다고 밝혔다. 영상 썸네일에는 ‘추사랑 유튜브 은퇴’라는 문구가 담겼다.

추성훈(왼쪽)과 딸 추사랑. 추성훈 인스타그램 캡처

추사랑은 학업과 또래 관계에 집중하기 위해 이 같은 결정을 내린 것으로 알려졌다. 추성훈은 영상 설명을 통해 “오늘은 내 딸내미 사랑이의 처음이자 마지막 브이로그”라며 “우리 사랑이가 이제 중학교 3학년이라 공부도 해야 하고, 친구들이랑 놀고 싶다고 해서 유튜브는 아마 마지막일 것 같다”라고 전했다.

영상에서는 시험을 앞두고 수학 공부에 몰두하는 모습도 공개됐다. 그는 “친구들보다 잘 해내야겠다는 승부욕이 앞서는 것이 아니라 그냥 내가 잘 해내고 싶은 것일 뿐”이라며 공부에 집중하는 이유를 설명했다.

또한 영어와 일본어를 자연스럽게 구사하는 모습, 솔직한 감정 표현으로 눈길을 끌었다. 시험 이후에는 “괜찮았다”라고 짧게 답하며 현실적인 반응을 보이기도 했다.

유튜브 채널 ‘추성훈’ 캡처

부녀간의 애틋한 모습도 담겼다. 추사랑은 킥복싱 훈련 중인 아버지를 보며 “아빠가 시합하지 않았으면 좋겠지만, 아마 하실 것 같다. 직접 가서 응원하고 싶다”고 말했다. 이에 추성훈은 함께 운동하고 마사지를 해주며 “사랑이한테 감사하다. 아버지에게 추억을 만들어줘서 고맙다”고 말했다.

영상은 추사랑이 글러브를 끼고 아버지와 함께 훈련하는 장면도 담겼다. 추성훈은 “이 장면을 꼭 남기고 싶었다”며 촬영을 마친 뒤 눈시울을 붉히기도 했다.

한편 추성훈은 2009년 일본 모델 야노 시호와 결혼해 슬하에 추사랑을 두고 있다.

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