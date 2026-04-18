삼성전자 노조 “총파업 시 회사에 최소 20조 손실 가능” 경고

삼성전자에 과반 노조가 공식 탄생한 가운데 노조가 내달 예고한 총파업으로 최소 20조원의 손실이 발생할 수 있다고 경고했다.

삼성전자 초기업노조는 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞에서 기자회견을 열고 공식적인 과반노조 및 근로자대표 지위를 확보했다고 밝혔다. 최승호 초기업노조 위원장은 이 자리에서 “오는 23일 총 결기대회에 3만~4만명의 조합원이 참석할 것으로 예상된다”고 말했다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 조합원들이 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

노조는 오는 23일 평택사업장에서의 대규모 결기대회에 이어 오는 5월21일부터 6월7일까지 파업을 진행할 예정이다. 최 위원장은 “18일 동안 파업을 진행했을 때 설비 백업을 고려하면 최소 20조원에서 30조원 규모의 손실이 회사 측에 있을 것으로 파악한다”고 말했다.

올해 예상되는 삼성전자의 연간 영업이익이 약 300조원임을 감안하면 파업으로 생산 차질이 불거질 경우 하루에 약 1조원의 손실이 발생할 수 있다는 설명이다.

노조는 위법한 쟁의행위는 전혀 하지 않을 것이라고 강조했다. 전날 삼성전자 사측은 사업장 점거 등 불법행위 가능성을 이유로 법원에 위법 쟁의행위 금지 가처분을 신청한 바 있다.

또한 노조는 앞서 불거진 블랙리스트 유출 사건에 노조원이 연관된 사실을 확인했다고 밝혔다.

최 위원장은 “디바이스솔루션(DS)부문 조합원이 80%가 넘어가면서 각 부서에서 과열되는 현상이 있었다”며 “일부 조합원들이 본인 부서 사람들의 가입 여부를 체크하고 있는 것도 확인했다”고 말했다.

이어 “이런 부분은 분명히 잘못됐고, 회사가 수사 의뢰를 한 만큼 잘 마무리됐으면 좋겠다고 회사에 선제적으로 전달했다”고 말했다.

앞서 삼성전자는 특정 부서의 단체 메신저 방에서 부서명, 성명, 사번과 노조 가입 여부가 명시된 명단이 공유된 사실을 확인하고 개인정보보호법 위반으로 수사를 의뢰했다.

이후 특정 직원이 사내 보안 시스템을 악용해 약 1시간 동안 2만여회 접속해 직원들의 개인정보를 조회한 사실을 파악해 해당 직원을 고소했다.

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