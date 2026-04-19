장애인의 날 맞아…유통가, 고용부터 기부·굿즈까지 ‘포용 경영’ [희유통]

‘제46회 장애인의 날’(4월 20일)을 앞두고 유통업계가 장애인 고용 확대부터 문화·예술 지원, 기부 활동까지 전방위 사회공헌에 나서고 있다. 단순한 일회성 지원을 넘어 고용 구조 개선과 장기근속 지원, 인식 개선 캠페인 등 ‘지속가능한 포용’ 전략으로 진화하는 모습이다.

에이피알, 장애인의 날 맞아 지속 가능한 장애인 고용 환경 구축

에이피알 사내 로고 이미지. 에이피알 제공

에이피알은 2020년 2월 한국장애인고용공단과 협약을 체결하고 자회사형 장애인 표준사업장인 ‘에이피알커뮤니케이션즈’를 설립해 6년간 운영해오고 있다. 자회사형 장애인 표준사업장은 장애인 의무고용사업주가 편의시설을 갖추고 최소 10명 이상의 장애인을 고용하는 등 정해진 요건을 충족해 설립한 자회사를 의미한다.

에이피알은 장애인 고용을 단순한 사회적 책임을 넘어 기업의 지속 가능한 성장과 직결된 핵심 가치로 인식하며 관련 사업을 지속적으로 확대해왔다. 그 결과 지난해 기준 에이피알커뮤니케이션즈에는 모기업 에이피알 전체 임직원의 4.8%에 해당하는 27명의 장애인 직원이 근무하고 있다. 이는 한국장애인고용공단 고용개발원이 발표한 ‘2025년 기업체 장애인 고용 실태 조사’에서 나타난 300인 이상 기업 평균 고용률 2.65% 대비 약 1.8배 높은 수준이다.

에이피알커뮤니케이션즈는 근속 중인 장애인 직원의 직무 다양성에도 집중하고 있다. 사무 보조, 물류, 환경미화 등 보편적인 업무를 비롯해 헬스키퍼, 바리스타 등 전문 교육을 이수한 인력까지 고용 범위를 넓혀가고 있다.

대표적으로 지난 2023년 에이피알커뮤니케이션즈에 채용된 청각장애인 바리스타는 현재 사내 카페 운영의 핵심 인력으로 자리 잡았다. 바리스타 직원을 대상으로 자격증 취득과 대회 출전 지원 등 커리어 개발 프로그램을 지원하고 있으며, 그 결과 바리스타 직원들은 지난해 장애인 바리스타 대회에 출전해 공동 1,2위를 수상하는 성과를 거두기도 했다.

에이피알 관계자는 “장애인 고용은 단순한 채용 숫자가 아니라 함께 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 핵심이라고 생각한다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 일하며 시너지를 낼 수 있는 지속가능한 조직 문화를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

이랜드이츠 애슐리퀸즈, 장애인 고용 149명

이랜드이츠 애슐리퀸즈가 장애인 고용 확대와 장기근속 지원을 위한 제도를 운영하며 안정적인 일자리 기반을 넓혀가고 있다.

애슐리퀸즈 직원 매장 근무 모습. 애슐리퀸즈 제공



애슐리퀸즈는 법인 차원에서 매장 내 30인 이상 재직 시 1명 이상 장애인을 채용하는 ‘장애인 의무고용 제도’를 운영하고 있다. 이를 바탕으로 이달 기준 장애인 고용 인원은 149명을 기록했다. 이는 전년 동월(111명) 대비 38명 증가한 수치다. 전체 장애인 근로자 가운데 약 75%는 중증 장애인으로 구성됐다. 단순 고용 규모 확대를 넘어 실제 일자리 기회가 더 필요한 대상에 대한 채용을 확대해왔다는 점에서 의미가 있다.

애슐리퀸즈는 장애인 고용이 채용 단계에만 머무르지 않도록 장기근속 기반 마련에도 힘쓰고 있다. 현재 ‘파트타임 정규직 장애인 특별 전환제도’를 운영하고 있으며, 이를 통해 약 35명이 2년 이상 안정적으로 근무하고 있다. 해당 제도는 외식업 현장 특성을 반영해 설계됐다. 외식업은 매장 단위의 협업과 반복 숙련도가 중요한 산업인 만큼, 장애인 직원이 현장에 안정적으로 적응하고 장기적으로 근무할 수 있도록 제도와 운영 환경을 함께 구축하는 데 중점을 두고 있다.

애슐리퀸즈는 전국 118개 매장에서 장애인 근로자가 홀과 주방 전반의 보조 업무를 수행할 수 있도록 운영 체계를 마련하고 있으며, 매장 운영 과정에서 업무 적합성과 근속 안정성을 함께 고려한 고용 운영 체계를 확대해가고 있다. 또 해마다 장애인 우수 고용매장을 선정해 포상을 진행하며, 매장 차원에서 장애인 고용이 보다 활성화될 수 있도록 노력하고 있다.

20일 장애인의 날에는 장애인 직원 64명을 대상으로 장기근속 포상을 진행할 예정이다. 포상 대상 64명은 근속 기간에 따라 두 그룹으로 나뉜다. 5년 이상 장기근속한 장애인 직원 10명에게는 우수사원 상장과 애슐리캐시 5만원권, 킴스클럽 특등급 쌀을 함께 포상하고, 1년 이상 근속한 장애인 직원 54명에게는 킴스클럽 특등급 쌀을 전달할 예정이다. 이랜드이츠 측은 일회성 행사보다 현장에서 꾸준히 근무해온 직원들에 대한 감사와 예우의 의미를 담았다고 설명했다.

이랜드이츠 관계자는 “애슐리퀸즈는 장애인 고용을 숫자로만 접근하지 않고, 현장에서 오래 함께 일할 수 있는 고용 구조를 만드는 데 중점을 두고 있다”며 “앞으로도 장애인 직원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 제도와 현장 운영을 지속 보완해 나갈 계획”이라고 말했다.

동서식품이 지난 16일 스타필드 고양점에서 장애인의 날을 맞아 생활시설 아동과 함께하는 봄 나들이 봉사활동을 진행하고 기념 촬영을 하고 있다. 동서식품 제공

동서식품, 장애인의 날 맞아 생활시설 아동과 봄 나들이 봉사활동

동서식품은 지난 16일 경기도 고양시에 위치한 복합쇼핑몰 ‘스타필드 고양점’에서 생활시설 아동과 함께하는 봄 나들이 봉사활동을 진행했다. 생활시설 아동에게 다양한 문화 체험 기회를 제공하고, 정서적 안정과 긍정적인 추억 형성을 돕기 위해 마련됐다.

동서식품 직원들은 스타필드 고양점 내 키즈카페에서 아동들과 짝을 이뤄 조별 미션을 수행하며 즐거운 시간을 보냈다. 특히 대형 미끄럼틀과 짚라인 등 각종 놀이기구 체험부터 장난감을 활용한 역할놀이까지 평소 아동들이 자주 접하지 못했던 활동을 경험할 수 있도록 도왔다.

또한 아동 개개인의 취향을 반영한 맞춤형 선물과 학용품, 생활복, 책장 등 생활시설 개선을 위한 물품을 전달하며 나눔의 의미를 더했다.

봉사활동에 참여한 동서식품 유혜정 사원은 “아이들에게 좋은 추억을 선물하고 싶었는데, 오히려 더 큰 에너지를 받은 하루였다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 지속적인 나눔 활동에 적극 참여하겠다”고 말했다.

농협유통 하나로마트, 장애인의 날 맞아 식재료 기부

농식품 전문 매장 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통은 지난 15일 새빛맹인선교회에 방문해 식재료를 기부했다. 올해로 46회째를 맞이한 장애인의 날을 기념으로 찾아간 곳은 새빛맹인선교회로 시각장애인분들이 거주하고 있다. 20kg짜리 쌀(20포)을 기부 물품으로 선정했다.

농협유통 관계자는 “장애인의 날을 기념해 건강을 위한 필수 식재료인 쌀을 기부하게 됐다”며 “앞으로도 지역 사회를 위해 사회공헌 활동을 지속적으로 펼칠 계획”이라고 밝혔다.

청년 장애인 작가 수상작 담은 굿즈. 스타벅스 제공



스타벅스, 청년 장애인 작가 수상작 담은 굿즈 출시

스타벅스 코리아는 청년 장애인 작가들의 공모전 수상작으로 디자인한 굿즈를 출시하며 장애인식 개선 활동을 이어간다.

이번에 선보이는 상품은 △커뮤니티 하모니 플레어 콜드컵(710ml) △SS 커뮤니티 러브 케셀 텀블러(355ml) △커뮤니티 스텔라 시온 머그(355ml) 및 스타벅스 모바일 카드로, 장애인 작가를 대상으로 진행된 ‘스타벅스 그림 공모전’의 전년도 수상작을 바탕으로 제작됐다.

해당 굿즈는 상품 판매를 통해 기금을 적립하고 이를 다시 장애인식 개선 사업에 활용하는 선순환 구조를 기반으로 기획됐다. 스타벅스는 이번 굿즈의 판매 수량당 300원씩을 적립해 관련 캠페인에 활용할 예정이다.

대상 수상작인 정안나 작가의 ‘어떤 색이나 어떤 모양이나 괜찮아’는 서로 다른 색과 모양, 맛을 가진 야채와 과일을 통해 ‘다름은 부족함이 아닌 각자의 개성’이라는 메시지를 담았다. 해당 작품은 ‘커뮤니티 하모니 플레어 콜드컵(710ml)’ 디자인으로 구현돼 다양한 개성이 어우러지는 조화를 표현했다.

정안나 작가는 “수박과 바나나, 양파와 오이가 서로 다르기 때문에 각자의 색과 맛을 낼 수 있는 것처럼, 있는 모습 그대로 자기 자신과 모두를 인정하고 사랑하는 시간이 됐으면 좋겠다”고 밝혔다.

금상 수상작인 안소현 작가의 ‘여름맞이 LOVE’는 푸르른 여름의 야외 수영장에서 함께 즐기는 장애인의 모습을 LOVE 형태로 형상화해 공존과 소통의 가치를 표현했다. 해당 작품은 ‘SS 커뮤니티 러브 케셀 텀블러(355ml)’로 출시된다. 또 다른 금상 수상작인 유경룡 작가의 ‘다름을 잇고 별빛을 향해 달린다’는 서로 다른 빛이 연결되어 새로운 별빛으로 이어지는 모습을 통해 다양성이 만들어내는 가능성을 강조했다. 해당 작품은 ‘커뮤니티 스텔라 시온 머그(355ml)’로 선보인다.

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