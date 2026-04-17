[속보] 우리 유조선 홍해 통과…호르무즈 해협 봉쇄 이후 처음

중동 사태와 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 운항에 제약을 받던 우리나라 선박이 처음으로 홍해를 빠져나왔다.

호르무즈 해협의 유조선과 화물선. AP연합뉴스

해양수산부는 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 17일 밝혔다.

이는 호르무즈 해협 봉쇄 이후 우회로인 홍해를 거쳐 국내로 원유를 운송하는 첫 사례다.

홍해는 이란 지원 세력인 예멘 후티 반군의 활동 거점으로, 선박 피격 등 위험성이 있어 운항 자제가 권고되고 있다.

실제로 2023년 10월 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌 이후 선박 피격 사례가 79건 발생한 것으로 집계됐다.

해수부는 해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링을 실시하고, 항해 안전 정보 제공과 선박 및 선사와의 실시간 소통 체계 운영 등을 통해 선원과 선박의 안전을 지원했다.

앞서 지난 6일 제14차 국무회의 겸 제4차 비상경제점검회의에서 호르무즈 우회로 입항 관련 조치 결과 보고에서 호르무즈 해협 우회 항로인 홍해를 이용해 우리 선박의 안전을 모니터링하면서 원유를 수급하는 방안을 논의했다.

이와 관련해 해수부는 산업부 등 관계기관 및 업계와 협력해 홍해를 호르무즈 우회 항로로 활용하는 방안을 추진해왔다.

해수부는 이번 홍해 통과가 중동 지역 긴장 고조로 원유 수급 불확실성이 확대된 상황에서 정부 대응이 실제 성과로 이어진 사례라고 설명했다.

황종우 해수부 장관은 “앞으로도 우리 선박과 선원의 안전을 고려하면서 관계기관 및 업계와 협력해 중동지역에서 우리 선박의 원유 국내 수송이 차질 없이 이뤄질 수 있게 최선을 다하겠다”고 말했다.

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