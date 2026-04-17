정청래 "檢 잔인성에 피 거꾸로 솟아…수사권 손톱만큼도 안돼"

더불어민주당 정청래 대표는 17일 대장동 개발사업 민간업자 남욱 씨의 국정조사 증언과 관련, "듣는 이로 하여금 피를 거꾸로 솟게 한다"고 말했다.



정 대표는 이날 서울 용산구에서 열린 현장 최고위원회의에서 "소위 배를 갈라 장기를 어쩌고저쩌고했던 협박과, 가족사진을 보여주며 회유했던 검찰의 야비함과 잔인성에 두렵고 치가 떨렸을 것"이라며 이같이 밝혔다.

더불어민주당 정청래 대표가 17일 서울 용산구 민주당 강태웅 용산구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 오른쪽은 민주당 정원오 서울시장 후보. 연합뉴스

전날 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 남씨는 2022년 서울중앙지검 구치감에서 조사받을 당시 검사로부터 '배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수도 있고 환부만 도려낼 수 있다', '우리 목표는 하나다. 잘 생각해 보라'는 말을 들었다고 주장한 바 있다.



정 대표는 "진작에 검찰 수사권을 완전히 박탈했어야 했다"며 "이번 국조를 지켜보며 검찰에 손톱만큼이라도 수사권을 줘선 안 되겠다고 다짐했다"고 강조했다.



그는 "남씨 증언처럼 '이재명 기소'라는 목표 아래 검찰의 모진 탄압과 억울함을 어떻게 견뎌냈을까"라며 "결국 진실이 이길 것이란 믿음을 입증시켜줘서 이재명 대통령께 고맙다"고 말했다.



그러면서 "저는 이재명 (당시) 대표 곁에서 윤석열 검찰 독재의 탄압에 맞서 싸운 동지"라며 "검찰의 민낯을 만천하에 드러나게 한 '역대급 반전 드라마'의 주인공이 되어주셔서 이 대통령님께 정말 감사하다"고 거듭 말했다.

<연합>

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