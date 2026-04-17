코스피, 美·이란 종전 협상 기대·우려 공존하며 약보합세

코스피가 17일 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대와 우려가 공존하는 가운데 약보합세를 나타내고 있다.



이날 오전 10시 47분 현재 코스피는 전장보다 27.14포인트(0.44%) 내린 6,198.91에 거래되고 있다.

17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 나타나고 있다.

지수는 전장 대비 1.28포인트(0.02%) 상승한 6,227.33으로 시작했지만, 이내 하락세로 바뀌었다.



유가증권시장에서 개인은 5천966억원을 순매수하고 있는 반면에 외국인과 기관이 각각 6천746억원, 667억원을 순매도하고 있다.



코스피200선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 455억원, 895억원 매수 우위다.



간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 상승했다.



16일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 115.00포인트(0.24%) 오른 48,578.72에 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 18.33포인트(0.26%) 상승한 7,041.28, 나스닥 종합지수는 86.69포인트(0.36%) 뛴 24,102.70에 장을 마쳤다. S&P500 지수와 나스닥 지수는 전날에 이어 장중 사상 최고치를 다시 썼다.



미국과 이란의 2차 종전 협상이 이번 주말 열릴 것이라는 기대 속 이스라엘과 레바논이 열흘간 휴전에 합의한 점이 투자심리를 자극했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 양국 정상과의 통화를 통해 휴전 합의를 끌어냈다고 밝혔다.



백악관에서 취재진을 만나 종전 협상을 벌이고 있는 이란과 합의에 매우 근접했으며 다음 협상이 주말에 열릴 수도 있다고 말하기도 했다.



다만, 미국과 이란 간 종전 협상이 교착 상태에 빠질 수 있다는 신중론도 함께 나오면서 국제유가는 상승했다.



ICE선물거래소에서 16일(현지시간) 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 99.39달러로 전장보다 4.7% 올랐다.



뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 94.69달러로 전장보다 3.7% 상승했다.



국내 증시는 미-이란 2차 종전 협상을 앞둔 경계심과 최근 급등에 따른 차익실현 매물 출회로 소폭 하락 중이다.



삼성전자[005930]는 0.11% 내린 21만7천250원, SK하이닉스[000660]는 0.95% 떨어진 114만4천원에 거래되고 있다.



이외 시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션[373220](0.72%), SK스퀘어[402340](0.43%), 삼성전기[009150](6.26%)는 오르고 있고, 삼성바이오로직스[207940](-0.80%), 한화에어로스페이스[012450](-5.27%), 두산에너빌리티[034020](-1.71%)는 내리고 있다.



업종별로는 의료·정밀기기(2.06%), 통신(1.77%) 등은 상승세고, 기계·장비(-1.37%), 운송장비·부품(-1.20%), 운송·창고(-1.45%) 등은 하락세다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 0.06포인트(0.01%) 떨어진 1,162.91이다.



지수는 전장 대비 3.81포인트(0.33%) 오른 1,166.78로 시작한 후 보합권에서 등락 중이다.



코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 1천339억원, 212억원을 순매수하고 있다. 외국인은 1천580억원 매도 우위다.



에코프로[086520](2.82%), 에코프로비엠[247540](1.95%), 코오롱티슈진[950160](1.93%)은 상승 중이고, 알테오젠[196170](-0.68%), 레인보우로보틱스[277810](-0.16%), 삼천당제약[000250](-2.87%)은 하락 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지