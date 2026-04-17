‘호르무즈 봉쇄’에 웃는 이곳…‘급행’ 통과에 59억원

호르무즈 해협 봉쇄 여파로 글로벌 해상 물류가 흔들리는 가운데, 중미 파나마 운하로 선박이 몰리며 통행료가 급등하고 있다. 일부 선박은 수백만달러를 추가로 지불하고 ‘급행’ 통과를 선택하는 등 병목 현상이 심화되는 모습이다.

한 LPG 운반선이 파나마 운하를 통과하고 있다. AFP연합뉴스

블룸버그통신은 17일(현지시간) 이란 전쟁으로 주요 해상 운송로인 호르무즈 해협 봉쇄가 이어지면서 파나마 운하로의 우회 통행량이 급증했다고 보도했다.

보도에 따르면 현재 파나마 운하에서는 유조선과 가스 운반선, 화물선 등이 몰리며 운하 진입 대기 시간만 평균 3.5일에 이르는 것으로 파악됐다. 통과를 서두르려는 선사들 간 경쟁이 격화되면서 대기 없이 통과할 수 있는 ‘급행’ 추가 요금은 최대 400만달러(약 59억원)까지 치솟았다.

이는 2023~2024년 가뭄으로 운하 통행이 제한됐던 시기 이후 가장 심각한 혼잡 수준이다. 이란이 지난 2월 말 미국·이스라엘 공습에 대응해 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하면서 페르시아만 산유국들의 원유와 천연가스, 화학제품 수송에 차질이 발생한 데 따른 것이다.

대체 경로를 찾는 글로벌 공급망이 파나마 운하로 집중되면서 수요가 급증했다. 특히 중동산 에너지 의존도가 높은 아시아 국가들이 미국산으로 조달처를 일부 전환하면서, 미국발 물량 증가도 혼잡을 키운 요인으로 분석된다.

실제 한 액화석유가스(LPG) 운반선은 운하 통과를 앞당기기 위해 경매를 통해 400만달러의 급행 비용을 지불하기로 했는데, 이는 지난달 초 100만달러 미만 수준과 비교해 4배 이상 오른 것이다. 이 비용은 기본 통행료와 별도로 지불하는 프리미엄이다.

파나마 운하청(ACP)은 이에 대해 “최근 경매 낙찰가는 일시적인 시장 상황을 반영한 것으로, 공식 수수료는 아니다”라며 “선박의 시급성, 글로벌 수급 상황, 운임 및 연료 가격 등 다양한 요인에 따라 결정된다”고 설명했다.

약 82㎞ 길이의 파나마 운하는 북미·대서양 지역과 태평양을 연결하는 중요한 통로다.

파나마 운하는 원래 미국이 1904년 건설을 시작해 1914년 개통한 미국 주도의 시설이었다. 오랫동안 미국이 운하 지대를 사실상 통치해왔으나, 1977년 지미 카터 대통령이 파나마와 조약을 맺어 단계적 반환을 합의했고 1999년 12월 31일 파나마에 완전히 이양됐다. 현재는 파나마 운하청(ACP)이 독립적으로 운영하고 있다. 이번 호르무즈 봉쇄에 따른 통행 수요 급증으로 반사이익을 고스란히 챙기는 것도 파나마 운하청이다.

공교롭게도 트럼프 대통령은 올해 초 “파나마 운하를 되찾아야 한다”고 공개적으로 주장한 바 있다. 중국 기업이 운하 양쪽 항구를 운영하고 있다는 점을 문제 삼으며 미국의 통제권 회복을 거론했지만, 파나마는 강하게 반발했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지