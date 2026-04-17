[속보] ‘방미’ 장동혁, 귀국 연기…“공항서 美 국무부 연락받아”

미국을 방문 중인 국민의힘 장동혁 대표의 귀국 일정이 연기됐다.

미국을 방문 중인 장동혁 국민의힘 대표가 15일(현지 시간) 워싱턴DC 인근 한 식당에서 특파원 간담회를 하고 있다. 워싱턴=뉴시스

박준태 당 대표 비서실장은 17일 국회에서 기자들과 만나 “장 대표가 당초 오늘 오후 늦게 귀국할 예정이었는데, 일정이 좀 늦어져서 귀국을 변경됐다. 오는 20일 새벽 도착할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

박 비서실장은 “당초 공항까지 이동해 수속을 밟고 있었는데, 특별한 사정이 생겨 다시 일정 늘리게 됐다”며 “(미국) 국무부 쪽 연락을 받고 일정을 늘리게 된 것으로 이해한다”고 전했다.

이어 “JD 밴스 미국 부통령 또는 마코 루비오 국무장관 등 예측을 언론에서 많이 하시던데, 그런 미팅은 아직 성사되지 않은 것으로 안다”고 설명했다.

미국 현지에는 김민수 최고위원이 함께 남았으며, 동행했던 조정훈·김대식·김장겸 의원은 먼저 귀국길에 올랐다.

장 대표는 당초 지난 14일 출국해 2박4일 일정을 소화할 계획이었으나, 일정을 앞당겨 지난 11일 워싱턴DC로 출국하면서 체류 기간이 5박7일로 늘어난 상태였다.

이번 일정 변경으로 장 대표의 미국 체류 기간은 8박10일로 늘어났다.

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