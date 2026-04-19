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세월호 12주기 유족 손 잡은 李 대통령…사진으로 돌아보는 한 주의 기록 [한컷한주(週)]

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남정탁 기자 jungtak2@segye.com

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‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 경기 안산시 단원구 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 희생자 유가족들과 인사를 하고 있다. 안산=남정탁 기자
이재명 대통령과 김혜경 여사가 16일 경기 안산시 단원구 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에 참석해 희생자 유가족들과 인사를 하고 있다. 안산=남정탁 기자 

16일 안산 화랑유원지에서 이재명 대통령 등 정부 관계자 유족, 추모객 등 1800여명이 참석한 가운데 12주기 기억식이 열렸다. 이 대통령은 이날 현직 대통령으로서는 처음으로 기억식에 참석, 직접 추도사를 낭독했다. 이 대통령은 유가족들을 향해 "오랜 세월 동안, 매일 같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 감히 헤아리기 어렵다"는 위로의 뜻을 전했다.

미국과 이란 간 전쟁 영향으로 쓰레기봉투 제작에 필요한 나프타 수급이 불안정해지는 가운데 7일 경기도 화성시 한 공장에서 쓰레기 봉투가 제작되고 있다. 화성=최상수 기자
미국과 이란 간 전쟁 영향으로 쓰레기봉투 제작에 필요한 나프타 수급이 불안정해지는 가운데 7일 경기도 화성시 한 공장에서 쓰레기 봉투가 제작되고 있다. 화성=최상수 기자

미국과 이란의 종전 협상이 난항을 겪으면서 호르무즈해협 빗장도 풀릴 기미가 보이지 않자 원유와 나프타는 물론 헬륨과 브롬 등 중동산 원재료 의존도가 높은 국내 산업계의 위기감이 고조되고 있다.

13일 서울 광화문광장에서 서울시 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 남정탁 기자
13일 서울 광화문광장에서 서울시 관계자들이 세종대왕 동상을 세척하고 있다. 남정탁 기자

서울시는 13일과 14일 2일간 봄철 황사 및 미세먼지 등으로 오염된 광화문광장 내 세종대왕 동상 및 이순신 장군 동상에 대한 세척·보수 작업 실시했다.

싱크홀 구조훈련 15일 경기도119특수대응단 구조대원 등이 경기 하남시 교산 공공주택지구에서 진행된 ‘2026년 중대 재난 대응 유관기관 합동훈련’에서 싱크홀(땅꺼짐) 발생에 따른 차량 등 매몰 상황을 가정한 구조훈련을 하고 있다. 하남=이제원 선임기자

16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 동작시범을 보이고 있다. 최상수 기자
16일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충문 정례의장행사가 열린 가운데 의장대가 동작시범을 보이고 있다. 최상수 기자

'현충문 정례 軍 의장행사'는 상반기(4월~6월)와 하반기(9월~10월) 기간 매주 화·목요일 오전 11시부터 약 20분간 진행된다.

 

의장행사는 현충문 근무교대식(10분)과 국방부 근무지원단 의장대대 소속 육·해·공군, 해병대 병사들이 펼치는 다채로운 동작시범(10분)으로 진행되며, 관람객들은 행사가 끝난 후 의장대와 함께 기념사진촬영도 할 수 있다.


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