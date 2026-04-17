교황, 트럼프에 이례적 ‘직격’…“한 줌의 폭군들이 세상 유린”

도널드 트럼프 미국 대통령과 공개적으로 충돌해온 레오 14세 교황이 전쟁을 주도하는 정치 지도자들을 다시 한 번 정면으로 비판했다.

로이터·AFP통신에 따르면 아프리카 4개국을 순방 중인 교황은 16일(현지시간) 카메룬 북서부 도시 바멘다를 방문해 “한 줌의 폭군들이 세상을 유린하고 있다”고 말했다.

레오 14세 교황. 로이터연합뉴스

교황은 특히 전쟁을 정당화하기 위해 종교를 동원하는 지도자들을 강하게 비판했다. 그는 “신성한 것을 암흑과 오물 속으로 밀어 넣으면서 종교와 신의 이름을 자신의 군사·경제·정치적 이익을 위해 조작하는 이들에게 화가 미치리라”고 말했다. 이어 “신의 창조물을 착취하는 행위는 모든 정직한 양심이 비난하고 거부해야 한다”고 강조했다.

전쟁의 비용과 책임을 외면하는 태도에 대한 비판도 이어졌다. 교황은 “전쟁의 달인들은 파괴는 한순간이지만 재건에는 평생이 걸린다는 사실을 외면한다”며 “살인과 파괴에는 수십억 달러가 쓰이지만 치료와 교육, 복구를 위한 재원은 어디에서도 찾기 어렵다”고 지적했다.

외신들은 이날 발언이 종교 지도자로서는 이례적으로 수위가 높았다고 평가하며, 최근 이란 전쟁을 종교적으로 정당화하려는 미국 정부 인사들을 겨냥한 메시지의 연장선으로 해석했다.

앞서 교황은 지난달 이란 전쟁 정당화 과정에서 종교적 수사를 사용한 피트 헤그세스 미국 국방장관을 겨냥해 “손에 피를 묻힌 지도자들의 기도를 신은 받아들이지 않을 것”이라고 비판했다. 이에 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 교황을 “범죄 문제에 나약하고 외교 정책에선 형편없다”고 비난하며 맞섰고, 자신을 예수에 비유한 듯한 AI 생성 이미지를 게시해 논란을 키웠다.

이 같은 갈등에도 교황은 입장을 굽히지 않은 채 트럼프 행정부의 전쟁 수행을 지속적으로 비판하고 있는 것으로 보인다.

다만 트럼프 대통령은 이날 “교황은 이란이 최근 몇 달 동안 4만2000명 이상의 비무장 시위대를 살해했다는 점을 이해해야 한다”며 기존 입장을 유지하면서도 “나는 교황과 싸우지 않는다”고 밝혀 수위를 낮추는 모습을 보였다.

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