아이유 “라면 좋아하지만 ‘연두부 치즈전’도 괜찮더라”

가수 겸 배우 아이유가 평소 즐겨 먹는 음식과 식습관을 소개했다.

지난 15일 셰프 안성재의 유튜브 채널에는 아이유가 출연해 함께 요리를 하는 시간을 가졌다. 아이유는 좋아하는 음식으로 ‘라면’을 언급하면서 "라면을 늘 먹을 순 없으니 진짜 못 참을 때만 먹는다"고 말하면서 이를 대체할 ‘연두부 치즈전’을 소개했다.

'안성재거덩요' 영상 캡처. 안성재

이날 아이유는 메뉴로 ‘연두부 치즈전’을 소개했다. 그는 “보통 일 끝나고 들어가면 밤일 때가 많다”며 “스케줄을 앞두고 있으면 칼로리가 높은 음식이 당길 때도 있지만 늘 그런 걸 먹을 수는 없으니까 유튜브에서 발견했다”고 말했다.

부드러운 식감을 좋아한다는 그는 연두부가 부드럽고 칼로리가 낮아 즐겨 먹기 좋은 음식임을 밝혔다. 그는 “몇 번 해 먹어 보니 괜찮더라”고 후기를 전했다.

'안성재거덩요' 영상 캡처. 안성재

이날 그는 안성재 셰프에게 요리 과정에서 겪는 어려움을 털어놓기도 했다. 기존 레시피를 접할 땐 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 전이었지만, 그가 만든 결과물은 그냥 눅눅했다고. 안성재 셰프는 “연두부에 수분을 빼는 게 가장 중요하다”면서 해결에 나섰다.

요리 과정 중 이어간 대화에서 아이유는 자신의 식습관 변화도 털어놨다. 요리를 잘하는 식구들에 비해 자신만 요리에 소질이 없는 거 같아 점차 안 하게 된다고 전했다. 그는 좋아하는 음식으로도 라면을 뽑으며 “라면을 늘 먹을 순 없으니 진짜 못 참을 때만 먹는다”고 덧붙였다.

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