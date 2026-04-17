차주영, 코피 수술 3개월 만에 근황 공개…"아직 어색한 바깥 공기"

배우 차주영이 반복적인 코피 증상으로 수술을 받은 지 3개월 만에 근황을 공개했다.

차주영은 17일 소셜미디어에서 "잠시 벗어본 마스크. 아직 어색한 바깥 공기. 아주 많은 정말 중요한 걸 알게 해 준 이번 수술"이라고 말했다.

이어 "걱정 마음 써 주신 덕분에 조금씩 천천히 힘. 조심조심 삭제된 것만 같은 시간들 보내고. 꺄하 봄이다"라고 덧붙였다.

그는 지난 1월 반복적인 비출혈(코피)로 이비인후과 수술을 받은 뒤 요양하며 활동을 쉬었다.

앞서 차주영 소속사 고스트스튜디오는 "차주영 배우는 건강상의 사유로 예정돼 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다.

그러면서 "장기간 지속된 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진의 소견에 따라 더 이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 됐다"고 했다.

차주영은 2023년 드라마 '더 글로리'에서 최혜정 역을 열연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 영화 '시스터'와 지니TV 드라마 '클라이맥스'로 대중을 만났다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지