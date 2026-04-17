64세 톰 크루즈 또 전투기로…'탑건3' 제작 공식 확정

'탑건' 세 번째 영화 제작이 확정됐다. 앞서 '탑건' 3편 제작이 진행 중이라는 얘기가 나온 적은 있지만 제작사인 파라마운트가 공식 발표한 건 이번이 처음이다.

파라마운트는 16일(현지 시각) 미국 라스베이거스에서 열린 시네마콘에서 '탑건3' 각본 작업을 진행 중이며 톰 크루즈가 다시 한 번 출연한다고 밝혔다. 또 이 시리즈를 크루즈와 함께 만들어온 프로듀서 제리 브룩하이머 역시 참여한다고 했다. 각본 초기 단계이기 때문에 구체적인 개봉 계획은 발표되지 않았다. 크루즈는 프레젠테이션 영상을 통해 등장해 '탑건3' 제작을 함께 알렸다.

'탑건'은 1986년에 나온 전투기 액션블록버스터다. 토니 스콧 감독이 연출했고, 크루즈가 주연했다. 2022년 36년만에 속편 '탑건:매버릭'이 나왔고 전 세계에서 매출액 15억 달러(약 2조2200억원)를 넘겼을 정도로 폭발적인 인기를 누렸다. '탑건' 속편 역시 크루즈가 주연했고, 조지프 코신스키 감독인 연출했다. 코신스키 감독은 'F1:더 무비'(2025)를 만들기도 했다.

<뉴시스>

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