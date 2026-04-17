트럼프, CDC국장에 '백신 찬성론자' 지명…'백신회의론'서 유턴?

도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 에리카 슈워츠 전 부(副) 의무총감을 질병통제예방센터(CDC) 국장으로 지명했다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "탁월한 역량을 갖춘 에리카 슈워츠 박사를 CDC 국장으로 지명하게 돼 영광으로 생각한다"며 "그녀는 스타"라고 밝혔다.

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슈워츠 지명자는 브라운대 학부와 의대를 졸업했으며 미군 군의관을 지냈고 트럼프 1기 행정부에서 부 의무총감을 역임했다. 코로나19 팬데믹 당시 연방정부 대응에 참여하며 공중보건 정책에 기여했다.



슈워츠 지명자는 백신 찬성론자로서 공개적으로 백신과 예방의학을 지지해왔다고 뉴욕타임스(NYT)는 보도했다.



앞서 수전 모나레즈 전 CDC 국장은 백신 효능을 의심하는 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과 정책 갈등을 빚다가 취임 한 달도 채 되지 않은 지난해 8월 말 해임됐다. 이번 지명은 그로부터 약 8개월 만이다.



그동안 CDC 국장은 정식 지명 없이 짐 오닐 보건복지부 차관, 제이 바타차리아 국립보건원(NIH) 원장 등이 국장 대행을 겸임하는 임시 체제로 운영돼왔다.



CDC 국장은 상원의 인준을 받아야 정식 임명된다.



NYT는 이번 지명을 두고 트럼프 행정부가 오는 11월 중간선거를 앞두고 케네디 장관이 주도해 온 '백신 회의론'에서 벗어나고 있음을 보여주는 강력한 신호라고 분석했다.



백신 정책은 특히 자녀를 둔 유권자들의 표심과 직결되는 사안인 만큼, 이번 인선이 중간선거를 앞둔 정치적 고려가 반영된 것이라는 관측도 제기된다.



케네디 장관은 그동안 백신에 대한 불신을 공공연하게 표출해왔다.



그는 코로나 백신과 밀접한 연관이 있는 mRNA(메신저리보핵산) 백신은 해롭다는 입장을 유지했으며, 코로나 팬데믹 기간에 이뤄진 마스크 관련 지침이나 사회적 거리두기 등도 "비상식적" 정책이었었다고 주장해왔다.



모나레즈 전 CDC 국장은 백신 연구 삭감, 자문위원회 해체 등을 강행한 케네디 장관에 맞서 백신 필요성을 주장하다 해임됐다.



지난달 미 법원은 소아 대상 일부 백신의 접종 중단을 권고한 도널드 트럼프 미 행정부의 예방접종 정책 변경에 제동을 걸었다.



미 매사추세츠 연방법원은 CDC가 축소한 소아 대상 예방접종 권고 목록의 시행을 중단하게 해 달라며 미 소아과학회 등 6개 의료단체가 제기한 소송에서 원고 측 요청을 받아들여 개정 백신 목록의 효력 정지를 결정했다.



트럼프 대통령은 이날 월마트 고위 임원인 션 슬로벤스키를 CDC 부국장 겸 최고운영책임자(COO)로, 제니퍼 슈포드 텍사스주 보건국장을 CDC 부국장 겸 최고의료책임자(CMO), 사라 브레너 전 식품의약청(FDA) 국장 대행을 보건복지부 장관의 공중보건 수석고문으로 각각 지명했다.

<연합>

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