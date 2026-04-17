레바논 총리, 휴전 환영…헤즈볼라 "적대행위 중단시 휴전 준수"

나와프 살람 레바논 총리가 16일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 전격적인 휴전 발표에 환영의 뜻을 밝혔다.



살람 총리는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 트럼프 대통령이 발표한 이스라엘-레바논 간 휴전에 대해 "전쟁 시작부터 우리가 추구해온 핵심적 요구가 실현됐다"며 환영했다.

나와프 살람 레바논 총리의 휴전 환영 메시지. 살람 총리 엑스 캡처

그는 모든 레바논 국민에게 축하의 뜻을 밝히고 "국가를 위해 목숨을 바친 순교자들을 위해 기도하며, 그 가족들과 부상자들에게 깊은 연대의 마음을 전한다"고 말했다.



살람 총리는 그러면서 "정든 고향을 떠나야 했던 피란민들이 하루빨리 자신들의 도시와 마을로 돌아갈 수 있기를 간절히 바란다"고 말했다.



아울러 살람 총리는 "미국과 프랑스, 유럽연합(EU) 국가들은 물론, 사우디아라비아와 이집트를 필두로 카타르, 요르단 등 아랍 형제국들의 모든 외교적 노력에 경의를 표한다"고 덧붙였다.



이날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 전화 접촉을 거부했던 조셉 아운 레바논 대통령은 휴전 발표에 대해 공식 입장을 내지 않고 있다.



헤즈볼라 소속 의원인 이브하힘 알무사위는 이스라엘이 적대행위를 중단할 경우 휴전을 준수하겠다는 입장을 밝혔다.



그는 AFP 통신에 "이스라엘의 적대 행위가 포괄적으로 중단되고, 이스라엘이 이번 휴전을 암살 작전을 수행하는 수단으로 악용하지 않는다는 조건으로 우리는 조심스럽게 휴전을 준수할 것"이라고 말했다.

<연합>

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