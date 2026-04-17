대전 탈출 늑대 '늑구' 9일 만에 생포 성공…건강 이상 없어

지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'가 수색 9일 만인 17일 포획됐다.



17일 대전시에 따르면 수색 당국은 이날 오전 0시 44분께 대전 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 늑구를 포획 후 오월드로 옮겼다.

대전 오월드 탈출 이후 한동안 행방이 묘연했던 늑대 '늑구'가 13일 오후 10시 43분께 오월드 인근 야산에서 목격된 모습. 사진은 목격한 시민이 찍은 영상 갈무리. 연합뉴스

수색 당국은 지난 16일 오후 5시30분께 대전 중구 침산동 뿌리 공원 인근에서 늑대를 발견했다는 제보를 받고 일대를 수색해왔다.



오후 9시 54분께 인근에서 늑구 추정 개체를 확인했으나 오소리로 확인돼 재수색에 나섰다.



이후 오후 11시 45분께 안영 IC 인근에서 실제 늑구를 발견 후 17일 0시 15분께부터 약 30분에 걸쳐 포획 작전에 돌입했다.



먼저 마취총을 준비 후 늑구의 위치를 확인하고 접근했고, 수의사 입회하에 마취총을 쏴 늑구를 생포하는 데 성공했다.



수의사 확인 결과 늑구는 현재 마취 상태로 맥박과 체온 등은 모두 정상인 상태로 알려졌다.



수색 당국 관계자는 "늑구를 안전히 오월드로 옮긴 상태"라며 "현재까지 건강에는 이상이 없는 상태로 마취가 깰 때까지 상태를 살피고 있다"고 밝혔다.

<연합>

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