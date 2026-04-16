포스코이앤씨, ‘심리학’으로 현장 안전 관리…중앙대와 공동 연구

포스코이앤씨가 건설 현장 안전관리에 심리학을 도입한다. 기존처럼 시설과 장비만 보는 것이 아니라 근로자의 위험 인식과 행동까지 함께 살펴보겠다는 것이다.

포스코이앤씨 이동호 안전기획실장(가운데 왼쪽)과 중앙대학교 심리학과 학과장 현주석 교수(가운데 오른쪽) 등 관계자들이 협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 포스코이앤씨 제공

포스코이앤씨는 지난 14일 중앙대학교 심리학과와 ‘심리학 기반 위험인지 및 현장 안전성 증진 방안 연구’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약은 안전관리 범위를 시설 중심에서 근로자의 인지와 행동까지 확대한 것이 핵심이다. 양측은 첫 단계로 포스코이앤씨 고유의 ‘세이프티 아이덴티티(Safety Identity·SI)’ 확립 연구에 들어간다. SI는 안전시설물의 색상과 형태 등 시각적 요소를 활용해 근로자가 직관적으로 위험을 인지하도록 유도하는 개념이다. 포스코이앤씨는 이번 연구 결과를 토대로 표준 안전디자인 기준을 마련해 현장에 적용하기로 했다.

이번 연구에는 중앙대 심리학과 정태연 교수 등 연구진이 참여하고, 오는 7월까지 진행될 예정이다. 포스코이앤씨 관계자는 “앞으로 근로자의 안전 행동을 유도하는 연구를 확대하며, 현장 관리자가 근로자와 효과적으로 소통할 수 있도록 돕는 ‘안전 코칭 프로그램’ 개발도 병행할 계획”이라고 말했다.

이동호 포스코이앤씨 안전기획실장은 “안전사고 예방은 구성원의 위험 인식과 행동에 대한 이해에서 출발한다”며 “직관적으로 위험을 인지할 수 있는 환경을 조성해 누구나 안심하고 일할 수 있는 현장을 만들겠다”고 했다.

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