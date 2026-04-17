“엄마, 내 점심 걱정 마!”… 서울시, 1.9조 투입 ‘방학 밥상’까지 챙긴다

서울시가 끼니 해결부터 심야 돌봄까지 맞벌이 가구의 부담을 덜어주는 전방위 돌봄 대책을 내놨다.



올해 여름방학부터 지역아동센터와 키움센터에서 ‘방학 점심캠프’를 실시하는 등 2030년까지 5년간 총 1조8796억원을 투입해 촘촘한 돌봄 체계를 구축하겠다는 계획이다.

이 이미지는 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작된 가상 연출 컷입니다. 실제 인물이나 장소와는 관련이 없음을 밝힙니다. 사진=구글 gemini 생성 이미지

오세훈 서울시장은 16일 시청에서 기자설명회를 열고 ‘서울아이 동행 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 이번 프로젝트는 △내 집 근처 아이동행 업 △틈새·밀착 아이동행 업 △배움 더하기 아이동행 업 △몸·마음 건강 아이동행 업 4개 분야 16개 핵심과제로 나뉜다. 오 시장은 “집 근처에 돌봄 인프라를 획기적으로 확충하고 틈새 돌봄을 촘촘하게 메울 것”이라며 “나아가 교육과 건강을 챙기는 성장 중심의 돌봄 체계를 구축하겠다”고 강조했다.



먼저 아이들이 집 가장 가까운 곳에서 언제든 보살핌을 받을 수 있도록 3중 돌봄 체계를 강화한다.



지역아동센터, 키움센터, 서울형 키즈카페를 올해 911개에서 2030년 1258개까지 확충하는 한편 권역별 거점형 지역아동센터 4개소를 설치해 균일한 서비스를 제공할 방침이다.



생활권 근거리에서 저렴하게 즐길 수 있는 ‘서울형 키즈카페’는 올해 216개에서 내년 404개까지 늘린다. 특히 올해 하반기부터는 초등학교 저학년생 하교 시간대인 오후 1시부터 오후 3시20분까지를 ‘돌봄 특별회차’로 지정하고 시립시설 5곳의 놀이돌봄 정원도 이용정원의 10%에서 20%까지 상향한다.

오세훈 서울시장이 16일 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 열린 서울아이동행UP 프로젝트 기자설명회에서 발언하고 있다. 뉴스1

맞벌이 부부나 한부모 가정의 걱정거리인 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제도 해결한다.



지역아동센터·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범 운영을 시작해 2030년까지 1만2000명 규모로 확대한다. 각각 9000원(키움센터), 9500원(지역아동센터)이었던 급식단가는 1만원으로 인상해 영양학적으로 상향 표준화된 식단을 제공할 예정이다.



조부모에게 월 30만원의 돌봄수당을 주는 ‘서울형 손주돌봄 수당’은 지원 문턱을 낮춘다. 지금까지는 생후 24~36개월 손주를 돌보는 조부모를 지원했지만 2030년까지 24~96개월까지로 대상을 넓힌다. 이 밖에 교육복지 정책 ‘서울런’의 지원 범위를 시내 모든 지역아동센터 아동까지 확대한다.

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