[청와대 스케치] 李대통령, 세월호 리본 배지 달고 “304개의 꿈, 결코 잊히지 않을 것”

세월호 참사 12주기인 16일, 이재명 대통령은 현직 대통령으로서 처음으로 추모식에 참석했다. 박근혜·윤석열 전 대통령은 추모식에 모두 불참했으며 문재인 전 대통령도 당 대표나 후보 시절을 제외하고 대통령 신분으로서는 참석한 적이 없다. 이 대통령은 이날 직접 낭독한 추도사에서 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”며 “다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다”고 했다.

이재명 대통령이 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에서 추도사 후 자리로 돌아가고 있다. 연합뉴스

① 李대통령 “우리 기억하고, 기록하고, 기리고, 다짐하는 한 304개의 꿈 잊히지 않을 것”

이 대통령은 이날 노란색 세월호 리본 배지를 양복 상의 깃에 단 채 이같은 내용이 담긴 추도사를 낭독했다. 이 대통령은 추도사 서두에서 “또다시 4월16일이 되었다”며 “매년 이맘때가 되면, 말로 다 담아내기 어려운 마음과 마주한다”고 했다.

국민의 생명과 안전을 지키는 것이 국가의 존재 이유라고도 강조했다. 이 대통령은 “국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함”이라며 “너무나 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다”고 했다. 정부는 대통령 직속 국민생명안전위원회 설립에 박차를 가하고 있다. 여당도 ‘생명안전기본법’ 제정에 속도를 내겠다는 방침이다.

이 대통령은 “국민께서 체감하실 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이뤄낼 것”이라고 약속하며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다”고 했다.

추도사의 마지막 문장은 다음과 같았다. “기억하겠습니다. 잊지 않겠습니다.”

이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

② 李대통령 “대한민국, 세계평화와 인권보호 같은 보편적 가치 더는 외면해서는 안 되는 마땅한 책무 가졌다”

최근 ‘보편적 인권’을 강조하며 이스라엘 정부와 외교적 마찰까지 빚었던 이 대통령은 이날도 수석보좌관 회의 모두발언에서 “대한민국은 세계가 주목하는 선도국가의 반열에 올랐다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “장기적인 차원에서 더 큰 국익을 얻을 수 있도록 다른 나라 국민들 또는 다른 나라의 신뢰와 존경을 차분하게 쌓아가야 한다”고 역설했다.

이 대통령이 영국·프랑스 정상 주도로 열리는 호르무즈 해협 통항에 대한 국제 화상 다자 정상회의에 참여한다는 소식도 이날 전해졌다. 17일 열리는 회의에는 국제기구 포함 70~80곳이 초청을 받은 것으로 알려졌다. 청와대 고위 관계자는 “해협의 자유로운 통항과 안전한 통항은 모두의 이해관계이고, 우리 국익에도 중요하기에 유사한 입장의 나라들과 연대하는 노력을 계속하고 있다”고 설명했다.

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