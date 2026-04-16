제29회 대한민국 옻칠 목공예대전 첫 대통령상에 남진우 ‘국화문 의복함’

대한민국 공예 분야 최초로 단일 분야 대통령상 훈격을 갖춘 옻칠 목공예대전에서 남진우 작가의 ‘나전 흉배 국화문 의복함’이 최고상에 선정됐다. 전통 기법과 현대적 감각이 결합된 작품이 높은 평가를 받으면서 옻칠 목공예의 새로운 가능성을 보여줬다는 평가다.

남원시는 제29회 대한민국 옻칠 목공예대전 심사 결과 남진우 작가의 ‘나전 흉배 국화문 의복함’이 대통령상 수상자로 선정됐다고 16일 밝혔다. 이번 대전은 지난 8일부터 15일까지 옻칠, 목공예, 나전칠기, 디자인 분야 전문가와 일반 참관인이 참여한 심사를 거쳐 총 47점의 수상작을 확정했다.

제29회 대한민국 옻칠 목공예대전에서 대통령상 수상자로 선정된 남진우 작가의 ‘나전 흉배 국화문 의복함’. 남원시 제공

대통령상의 영예를 안게 된 ‘나전 흉배 국화문 의복함’은 조선시대 관복함 형식을 응용한 목심저피칠기 기법의 작품이다. 뚜껑 변죽을 모접기한 경사면으로 처리해 형태감을 살렸으며, 흑칠 바탕에 주칠을 조화롭게 배치하고, 섬세한 직선의 끊음질기법의 나전 국화무늬와 곡선미가 살아 있는 주름질 기법의 운학·봉황 문양을 정교하게 구현해 완성도를 높였다는 평가를 받았다.

곽대웅 심사위원장은 “직선과 곡선이 어우러진 섬세한 문양 표현과 안정된 형태미가 돋보이는 작품”이라며 “전통 기법의 깊이를 유지하면서도 높은 예술성을 구현한 수작”이라고 밝혔다.

이번 대전에서는 특히 30대 이하 청년 작가의 참여율이 전년 대비 57% 증가해 눈길을 끌었다. 전통 기법에 현대적 디자인을 접목한 작품들이 다수 출품되면서 옻칠 목공예 분야의 세대교체와 활성화 가능성을 보여줬다는 평가다.

시상식은 오는 5월 1일 ‘남원 안숙선 명창의 여정’에서 열리며, 수상작 전시는 세 차례에 걸쳐 진행된다. 1차 전시는 제96회 춘향제 기간에 맞춰 같은 장소에서 열리고, 이후 전주 한옥마을 내 전주공예품전시관과 서울 공예트렌드페어에서도 차례대로 선보일 예정이다.

남원시는 옻칠 목공예의 체계적인 계승과 산업화를 위해 ‘남원현대옻칠목공예관’ 건립도 추진하고 있다. 이 시설은 올해 하반기 착공해 내년 개관을 목표로 하고 있으며, 공립 옻칠 공예 전문 기관으로 조성될 예정이다.

남원시 관계자는 “대통령상 격상에 걸맞은 수준 높은 작품들이 발굴됐다”며 “옻칠 목공예를 세계에 알리는 거점으로 육성할 계획”이라고 말했다.

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