李 대통령 “어떤 상황서도 국민 지키는 나라 만들 것”

이재명 대통령이 세월호 참사 12주기를 맞은 16일 현직 대통령으로서는 처음으로 기억식에 참석해 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”는 추도사를 낭독했다.



이 대통령은 이날 오후 경기 안산 화랑유원지에서 열린 ‘4·16 세월호 참사 12주기 기억식’ 추도사에서 “(국민의) 생명과 안전에 관해 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다”며 이같이 밝혔다. 기억식에는 김혜경 여사와 우원식 국회의장, 여당 지도부와 시민 등 1800여명이 참석했다. 행사는 희생자 304명에 대한 묵념을 시작으로 추모 공연, 단원고 재학생의 편지글 낭독 순으로 진행됐다.

추도사 낭독하는 李대통령 이재명 대통령이 16일 경기 안산 단원구 화랑유원지에서 열린 ‘4·16 세월호 참사 12주기 기억식’에서 추도사를 하고 있다. 현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 참석한 것은 처음이다. 이 대통령은 추도사에서 “대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다”고 밝혔다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 추도사에서 “사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며, 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다”고 했다. 일부 유가족들은 추도사를 들으며 흐르는 눈물을 훔치기도 했다.



이 대통령은 “국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 우리 모두가 똑똑하게 목격했다”며 “다시는 같은 일이 반복되지 않도록, 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다”고 말했다.



이어 “어떤 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라를 반드시 만들어 놓겠다”며 “이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다”고 했다.



마지막으로 이 대통령은 “우리가 기억하고, 기록하고, 기리고 다짐하는 한 304명 한 분 한 분의 이름과 그들이 미처 이루지 못한 304개의 꿈은 결코 잊히지 않을 것”이라며 “기억하겠다, 잊지 않겠다”라는 말로 추도사를 마무리했다.

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