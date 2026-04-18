[재미로 보는 오늘의 운세] 4월 18일 (토요일) 68년생 투자는 모든 것이 순조롭다

96년생 공동 협조하는 일 삼가야 한다. 84년생 믿던 친구가 손해 주니 조심하라. 72년생 부모의 의견을 수용하자. 60년생 술과오락을 자제하라. 48년생 기초가 뜬뜬하면 쓰러지지 않는다. 36년생 금기시하는 사안을 행하지 말자.

97년생 투자는 장기적인 관점에서 보라. 85년생 도박이나 경마는 일절 삼가라. 73년생 직업은 서북방에 해결책이 있다. 61년생 장소를 옮겨도 또한 낭떠러지다. 49년생 대중적 처세술을 발휘하라. 37년생 현실을 직시하고 이해하자.

98년생 경험은 성공의 어머니다. 86년생 새 소식 듣고 새 일 시작한다. 74년생 이성에 대한 마음이 심란하다. 62년생 적대 관계라도 받아 들이자. 50년생 외부적인 영향이 심하다. 38년생 지혜를 발휘하면 크게 성공한다.

99년생 타인을 볼때 장점을 먼저 보자. 87년생 고통 사라지고 대명천지 밝아온다. 75년생 전문성을 한층 더 길러야 한다. 63년생 일에 통찰력을 최대한 활용하라. 51년생 욕심을 내지 말고 기다리자. 39년생 현실을 무시하면 발전이 없다.

00년생 동남방으로 진출하면 매매와 금전해결이 보인다. 88년생 남과 다투지 말고 차 조심하라. 76년생 구사일에 손해를 본다. 64년생 이성에게 안도감을 심어주어라. 52년생 일에 약속은 꼭 지켜야 한다. 40년생 과거의 일을 과감히 정리하라. 28년생 어두운 터널을 벗어 날수있다.

01년생 하고자 하는 마음이 약하니 일이 늦어진다. 89년생 길 가다보면 험한 길도 있다. 77년생 동남방에 일은 순조롭다. 65년생 현재 하는일은 현명한 선택이다. 53년생 상호보완관계를 유지하자. 41년생 자신의 일에 긍지를 가지자. 29년생 걷기운동은 정신건강에 좋다.

02년생 현재는 일이 뜻대로 되지않아 현상유지가 좋아요. 90년생 새로운 것과 화합하니 대 서광이 온다. 78년생 어려운 시기는 지나가고 있다. 66년생 일에 시기와 초점을 맞춰자. 54년생 말 한마디에 오해가 온다. 42년생 욕심내지 말고 기다려 보라. 30년생 주변을 면밀히 살펴라 덕이온다.

03년생 남에게 내어주는것은 신중에 신중을 기하라. 91년생 윗사람에게 능력을 인정받는다. 79년생 소나기는 일단 피하자. 67년생 거래처는 능동적으로 대처하라. 55년생 힘든 가운데 즐거움은 있다. 43년생 소일도 보람이 있구나. 31년생 부부간에 편안함을 찾는다.

04년생 현실 위주로 살아야 평온을 찾을 수 있다. 92년생 새 직장 얻고 승진운이 있겠다. 80년생 약속을 어기는 사람은 멀리하자. 68년생 투자는 모든 것이 순조롭다. 56년생 부부관계는 자존심은 버려라. 44년생 상가에 가는 일은 보류하자. 32년생 현재 일은 별 실속이 없다.

05년생 무슨 일이든 한 우물 판다는 신념을 가져라. 93년생 윗사람 선배로부터 연인 소개받는다. 81년생 물건을 잊어버릴 수 있다. 69년생 이익이 점차 높아지는 운세다. 57년생 의욕을 잃지 않도록 노력하자. 45년생 현재 일을 계속하는것이 좋다. 33년생 한번 꾹 참아주면 심신이 편하다.

06년생 욕심을 부리기는 아직은 때가 아니다. 94년생 매매 성사시키는 좋은 시기이다. 82년생 이성관계 성사되기 힘들다. 70년생 일이 원망으로 발전 시키지 말자. 58년생 힘든 가운데에 서방이 빛친다. 46년생 좋은 통신이 온다. 34년생 이익이 없는 일은 그만두자.

95년생 먹구름 걷히고 새 햇살 비치는 시기. 83년생 일에 장소를 잘 선택하자. 71년생 투자에 주의가 요구된다. 59년생 욕심내지 말고 기다려라. 47년생 수익이 적은 일도 보람있다. 35년생 차길 빗길을 조심하자.

백운철학원

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