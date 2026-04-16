[김양진의 선견지명] 서울, 서벌, 설 이야기

‘서울’은 우리나라 수도(首都)의 이름이다. 한반도의 중심부를 가로지르는 한강 하류에 위치하며, 북한산, 인왕산, 관악산 등의 산이 둘러싸고 있는데 특히 중심부에는 한강이 흐르고 있어 태극의 형상을 하고 있다. 신라시대 이름은 북한산군이었고 고려시대에는 한성(漢城)이었으며, 조선시대에는 한양(漢陽), 대한제국기에는 다시 한성이라고 불리었다가, 1910년 일제강점기에는 경성(京城)으로, 해방된 후에 현재 명칭인 ‘서울’로 바뀌었다.



‘서울’은 용비어천가(1447) 49장 “셔? 도ㅈ기 드러 님그미 나갯더시니(서울에 도적이 들어 임금님이 나가있으시더니)”에 ‘셔?’의 형태로 처음 나타나지만 같은 시대의 자료인 월인석보(1457)에 이미 ‘셔울’로 나타나고 그 이후 조선시대 내내 ‘셔울’로 실현되어 있어서 15세기에 이미 ‘셔?>셔울’로의 변화가 완성된 것으로 보인다. ‘셔울’이 지금과 같은 ‘서울’의 형태로 쓰이게 된 것은 대략 19세기에 와서의 일이다. 20세기 초반까지도 간혹 ‘셔울’과 ‘서울’이 혼재되어 나타나기는 하였지만, 적어도 19세기 후반에는 ‘서울’로 통일되어 있었던 것이다.



거슬러 올라가면 ‘셔?(>셔울>서울)’의 어원은, 경주(慶州)의 옛말 ‘서벌(徐伐)’에서 왔다. 일연의 삼국유사(1285)에 따르면, 신라의 나라이름은 본래 ‘徐羅伐(서라벌)’ 또는 ‘徐伐(서벌)’이었는데 이 가운데 ‘徐伐(서벌)’이 나라의 중심 도시 즉 수도(首都)를 가리키는 말로 정착하였고, 고려 말까지도 세속에서는 ‘경(京)’의 ‘훈(訓)’을 ‘徐伐(서벌)’이라고 하였다. 따라서 고려의 수도인 송도(松都) 즉 개경(開京) 역시 ‘徐伐(서벌)’로 불렀는데 고려시대 말쯤에는 ‘徐伐’을 ‘셔?’로 발음했음을 용비어천가를 통해서 미루어 짐작해 볼 수 있다.



한편 ‘徐伐’이 ‘셔울’로 발음이 바뀐 뒤, 한자로 ‘徐?(당시에는 ‘셔울’로 읽음)’로 썼음을 ‘증보문헌비고’(1790)를 통해 알 수 있고 ‘동국여지비고’(1870)에 ‘서울’의 이칭을 ‘설성(雪城)’이라 해서 ‘서울’을 달리 이르는 말로 ‘설’이 있었음을 알 수 있다. ‘설성(雪城)’이라는 말에서 이미 19세기에 ‘서울’을 ‘설’로 줄여서 이르는 일이 일반화되어 ‘서울성’을 ‘설성’이라 하였던 것이다. 오늘날, 정확히는 2005년부터 서울시에서는 한자를 자국 문자로 쓰는 중국 사람들의 편의를 고려하여 ‘서울’의 공식 한자 표기를 ‘수이(首爾)’(중국어 발음은 ‘서우얼’)로 정하였다.



김양진 경희대학교 국어국문학과 교수

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