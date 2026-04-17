[이코노 브리핑] “고유가 지원금 알림 URL은 100% 사기” 외

“고유가 지원금 알림 URL은 100% 사기”

정부가 고유가 피해지원금과 관련한 ‘문자결제사기’(스미싱) 공격이 예상된다며 주의를 당부했다. 특히 지원금 알림을 빙자해 발송되는 ‘인터넷 주소 바로가기’(URL·링크) 포함 문자는 사기라는 것이 정부의 설명이다. 정부나 카드사·지역화폐사 등은 URL과 유사한 기능을 하는 배너 링크, 앱 푸쉬 기능도 제공하지 않는다.

外人 3월 국내주식 43조 팔아 역대 최대

지난달 외국인 투자자가 국내 상장주식을 역대 최대치인 43조5050억원 순매도했다고 금융감독원이 16일 밝혔다. 외국인은 중동 전쟁 이후 변동성이 커진 지난달 코스닥시장에서 3840억원어치를 순매수했지만 코스피에서는 43조8880억원 매도 우위를 나타냈다. 외국인의 국내 상장주식 보유 규모는 1576조2000억원으로 전월보다 449조4000억원 감소했고, 시가총액 비중으로는 32.6%에서 30.7%로 줄었다.

네이버페이, 파리바게뜨와 ‘커넥트’ 제휴

네이버페이가 전국 3400여개 매장을 보유한 파리바게뜨와 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’ 도입을 위한 제휴를 맺었다고 16일 밝혔다. ‘Npay 커넥트’는 현금·카드·간편결제·NFC·안면인식결제 등을 지원하는 통합 단말기로, 고객이 영수증 없이도 네이버 리뷰를 간편하게 남기고 포인트를 받을 수 있다. 제휴를 기념해 17일 파리바게뜨 매장에서 Npay 큐알(QR) 결제 시 구매금액의 50%(최대 1만원)를 할인해준다.

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