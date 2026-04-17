경주 ‘글로벌 SMR 퍼스트 무버’ 자신

경북 경주시가 국내 소형모듈원전(SMR) 1호기 유치를 위해 총력전을 펼치고 있다. 경주의 우수한 원전 생태계와 높은 주민 수용성을 바탕으로 SMR 1호기 최적지임을 강조하고 있다. 한국수력원자력은 6월 말 SMR 1호기 후보지를 최종 선정할 방침이다.



16일 경주시에 따르면 현재 조성 중인 경주 문무대왕과학연구소는 SMR 설계 및 연구의 전초기지로 주목받고 있다. 감포읍에 들어서는 문무대왕과학연구소는 198만㎡ 규모의 혁신원자력 연구개발 단지로 2027년 말까지 총 3000억원 이상의 국비가 투입된다.



이곳에는 국내 유일의 SMR 국가산업단지도 조성될 예정이다.



경주시는 가장 빠른 SMR 1호기 실증이 가능하다는 점을 강조하고 있다.



시는 기존 원자력 산업 생태계와 결합하면 SMR 설계에서 실증까지 전 과정을 최단 기간에 완료할 수 있다는 점을 강조한다. 연구개발(R&D)과 실증, 제조, 방폐물 처분으로 이어지는 국내 유일의 원전 밸류 체인을 구축할 수 있다는 것이다. 시 관계자는 “준비된 경주시가 글로벌 SMR 시장의 퍼스트 무버로서 국가적 소명을 다할 수 있도록 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지