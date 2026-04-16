국립부경대, 국내 대학 최초 ‘양자AI연구소’ 개소

국내 양자 기술과 인공지능(AI) 융합 연구를 선도할 새로운 거점시설이 부산에서 문을 열었다.
국립부경대학교는 지난 14일 자연과학1관에서 국내 대학 최초로 양자AI연구소를 개소하고, 본격적인 연구에 나섰다고 16일 밝혔다.
이 연구소는 양자역학 기반의 소프트웨어와 하드웨어 관련 학술적 연구 및 다학제 간 응용 기술에 관한 연구를 촉진·개발하기 위해 신설됐다.
연구소는 이날 개소식을 시작으로 △양자과학과 AI 기술 융합을 선도해 차세대 지역 정주 인재 양성 △AI 국가 전략과 연계해 지역 혁신 거점으로서 균형 발전 선도 △동남권 전략 산업과 접목해 신산업 창출과 기술 상용화 촉진 △국내외 대학, 연구소 및 산업체와 공동연구 및 교류협력사업 수행 등에 나설 계획이다.
우상욱 연구소장(물리학과 교수)은 “양자기술은 AI와 결합하면 고에너지 물리, 재료과학, 생명과학 같은 학문 분야부터 제약·바이오, 물류, 금융, 이차전지 등 산업 전반의 패러다임을 근본적으로 재편할 잠재력을 지니고 있다”고 말했다. 그러면서 “산·학·연 협력을 통해 실질적인 성과를 창출하겠다”고 덧붙였다.
개소식에 이어 이용호 한국표준과학연구원(KRISS) 초전도양자컴퓨팅시스템연구단장이 ‘양자컴퓨팅 개발 현황 및 전망’을 주제로 양자컴퓨팅 기술의 최신 동향과 상용화에 대해 발표했다.
배상훈 부경대 총장은 “양자AI연구소는 미래 기술 경쟁력 확보를 위한 핵심 기반으로, 대학의 연구 역량을 결집해 국가 전략기술 발전에 기여하겠다”고 말했다.
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