백현이앤에스, RSD 기술 검증 완료…미국 NEC 기준 웃도는 ‘0.27초’ 차단 기록

태양광 안전 솔루션 기업 백현이앤에스(대표 강영규)가 비접촉 열분포 기반 화재예방 접속함과 모듈별 신속차단장치(RSD)를 연동한 통합 안전 시스템을 공개했다. 해당 솔루션은 4월 22일부터 대구 엑스코에서 개최되는 ‘2026 국제그린에너지엑스포’에서 전시될 예정이다.

백현이앤에스는 최근 국가공인시험기관(KCL)으로부터 모듈긴급차단장치(BH-CS-RSD)의 성능 시험성적서를 취득했다. 미국 전기규정(NEC 690.12) 기준에 따라 진행된 시험에서 해당 장치는 차단 신호 발생 후 0.27초 만에 전압을 차단하며 글로벌 안전 기준인 1초 미만을 충족했다.

이 시스템은 접속함 내부의 아크 및 열분포 징후를 감지하는 화재예방 접속함과 각 모듈에 설치된 RSD를 실시간으로 연동한 것이 핵심이다. 단순 사후 대응이 아닌 AI 감시를 통해 이상 징후를 사전에 포착하는 예지 보전 방식을 채택하고 있다.

이상 발열이나 아크가 감지될 경우 시스템은 접속함 회로를 제어하는 동시에 연동된 RSD에 신호를 전달해 전력을 차단한다. 사전 예방 기능과 물리적 차단 기술을 결합하여 화재 발생 요인을 관리하며, 이를 통해 발전 시설 보호와 현장 인력의 안전을 확보하는 구조를 갖췄다.

백현이앤에스는 조달청 우수제품, 신제품인증(NEP), 재난안전신기술(NET) 등을 보유하고 있으며 이번 통합 시스템을 통해 태양광 발전소 안전 기준을 강화할 계획이다.

강영규 백현이앤에스 대표는 “사고 후 차단에 의존하던 기존 방식의 한계를 보완하기 위해, 화재예방 접속함(접속반)의 사전 예지 기능과 모듈 단위의 급속 차단(RSD) 기능을 하나로 묶었다”며, “현장에서 화재 피해를 줄이고 안전 확보에 도움이 되는 통합 시스템 보급에 나서겠다”고 밝혔다.

한편, 백현이앤에스의 차세대 통합 솔루션은 오는 22일 개막하는 ‘제23회 2026 국제그린에너지엑스포’ 백현이앤에스 부스에서 직접 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지