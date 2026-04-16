김사랑, 식물에 푹 빠진 근황…"돌볼 남자가 없다"

배우 김사랑이 '식집사'가 된 근황을 전했다.

15일 유튜브 채널 '김사랑'에는 '김사랑 집 공개 이후, 2주 만에 식물로 점령당한 집'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김사랑. 유튜브 캡처

영상에서 김사랑이 공개한 집 내부에는 식물들이 가득했다.

김사랑은 "실내에서는 벌레 없이 잘 크고 관리가 쉬운 애들만 있다"며 "순둥이들"이라고 불렀다.

김사랑은 "옛날에 식물을 키웠는데, 다 죽었다. 다시 키우기 힘들어서 이제는 관리가 쉬운 식물들만 키우고 있다. 예민하면 접근 못한다"고 했다.

김사랑은 “사람들이 제가 집에서 아무것도 안 하는 줄 안다. 사람들이 ‘식물을 돌보지 말고 남자를 돌봐라’라고 하지만 없는데 어떻게 돌보냐"며 "나도 피곤하다. 일단 식물을 돌보겠다"고 했다.

그는 "남자는 식물을 안 좋아해도 된다. 나만 좋아하면 된다"며 "식물까지 좋아하라고 그러면 (조건이) 한 가지 추가되는 것 아니냐"고 했다.

제작진이 "남자친구가 '식물 그만 사'라고 하면 어떻게 할 거냐"고 묻자, 김사랑은 "그분이 사줬다면 생각해 보겠지만 제가 샀기 때문에 선택권은 저한테 있는 걸로"라고 했다.

<뉴시스>

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