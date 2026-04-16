코로나19, 다시 세계적 확산 조짐…美 CDC “두 달만에 33개국 이상 확산”

신종 코로나 바이러스의 구조를 실제와 비슷하게 구현한 3D 이미지. 사진=CDC 갈무리

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 다시 세계적으로 확산 조짐을 보이고 있다.

33계국에서 확산 중인 변이는 ‘BA.3.2’로 일명 ‘시카다’(Cicada·매미)로도 불리고 있다.

16일 니혼게이자이신문에 따르면 지난 2024년 11월 남아프리카공화국에서 처음 보고된 코로나19 변이 ‘BA.3.2’가 최근 전 세계 33개국 이상으로 확산했다.

이 변이는 오랜 잠복 뒤 다시 나타나는 특성 때문에 시카다로 불린다.

지난해 9월부터 감염자가 증가하기 시작한 시카다는 올해 들어 본격적인 확산세를 보이고 있다.

지난해 말부터 올해 초 사이 미국에 이어 지난 1월 일본 도쿄 내 의료기관 검체에서도 감염 사례가 확인됐다.

일본에서 코로나19가 ‘5류 감염증’으로 분류돼 대규모 검사가 이뤄지지 않으면서 정확한 감염 규모는 알 수 없는 상황이다.

미 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 올해 2월 23개국에서 발견됐던 시카다는 4월, 두 달 만에 33개국 이상으로 퍼진 것으로 전해진다.

시카다는 기존 유행 변이인 JN.1 계열과 비교해 70개 이상의 유전자 변이를 가진 것으로 알려졌다.

이로 인해 기존 면역이나 백신 효과가 떨어질 수 있다는 우려가 제기된다.

세계보건기구(WHO)는 시카다를 감시 대상 변이로 지정했다.

다만 현재까지 중증도나 사망률 증가를 보여주는 뚜렷한 증거가 과거와 같은 대규모 팬데믹을 초래할 가능성은 높지 않다고 보고 있다.

하지만 전문가들은 향후 추가 변이 가능성을 배제할 수 없는 만큼 고령자나 기저질환자는 주의해야 한다고 당부했다.

한편 코로나19의 가장 효과적이고 경제적인 예방책은 철저한 손 씻기다.

외출 후, 화장실 이용 후, 식사 전후에는 흐르는 물에 비누를 이용해 30초 이상 손바닥, 손가락 사이, 손톱 밑까지 꼼꼼히 씻어야 한다.

비누 사용이 어려운 외부 활동 중에는 알코올 농도 60% 이상의 손 소독제를 수시로 사용하는 것이 권장된다.

특히 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위를 만지는 습관은 감염의 직접적인 원인이 되므로 각별한 주의가 필요하다.

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