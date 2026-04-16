신세계, 봄 바람 탄 패션 수요 ‘맨즈&우먼스’ 위크로 잡는다

신세계백화점이 쇼핑에 특별한 경험을 더한 맨즈위크와 우먼스위크를 개최한다고 16일 밝혔다. 이날부터 26일까지 전 점포에서 열리는 이 행사는 남성·여성 인기 브랜드 160여개가 한자리에 모이는 봄 패션 대축제다.
3월 말까지 남성 패션(15.9%)·여성 패션(14.1%) 등 패션 장르 전반이 큰 폭으로 성장했다. 신세계백화점은 모처럼 봄바람 분 패션 장르 호조를 이어가고자 이번 행사를 준비했다.
먼저 70여개 남성 브랜드가 참여한 맨즈위크는 신세계 단독으로 '산토리 위스키 클래스’를 마련했다. 맨즈위크 참여 브랜드에서 30만원 이상 구매한 고객은 추첨을 통해 산토리 위스키 클래스에 참여할 수 있다. 신세계 아카데미에서 산토리 지정 전문가와 함께 위스키를 시음하며 브랜드의 역사와 전통에 대한 깊이 있는 이야기를 나눌 수 있다.
브랜드별 쇼핑 혜택도 풍성하다. 송지오 옴므와 준지, A.P.C맨 등은 행사 기간 금액별 특별 할인 혜택을 제공하고, 갤럭시, 닥스, 캠브리지 등 신사복에서는 맞춤형 정장을 합리적 가격으로 만나볼 수 있다.
우먼스 위크에는 90여개 브랜드가 함께한다. 행사 기간에 맞춰 미샤·띠어리·A.P.C. 등 주요 브랜드들이 올해 신상품을 공개한다. 띠어리는 편안하면서도 세련된 캐주얼 컬렉션을 선보이고 A.P.C.는 이탈리아 판텔레리아 섬에서 영감을 받은 뉴 컬렉션을 공개하는 등 봄 패션 쇼핑에 나선 고객을 맞이한다.
맨즈·우먼스 위크 공통으로 최대 7% 신백리워드 사은 행사가 진행된다. 신세계제휴카드로 60만원 이상 결제한 고객에게는 3만원 할인 쿠폰도 사용할 수 있다. 아울러 외국인 고객을 대상으로 ‘비짓 코리아’를 통해 10만원이상 구매 시 1만원 금액할인권을 제공한다.
이커머스 채널 비욘드신세계는 장바구니 15% 할인 쿠폰을 제공하며, 구매금액 100%를 VIP 실적으로 인정한다. 참여 브랜드와 혜택의 자세한 내용은 신세계백화점 앱을 통해 확인할 수 있다.
17일에는 대구신세계의 남성층이 리뉴얼을 마치고 고객 맞이에 나선다. 남성패션의 스테디셀러 타임옴므와 시스템옴므 같은 브랜드 기반 위에 러프사이드·아워셀브스·블랭크룸 등 젊은 세대에게 어필하는 브랜드를 대거 추가해 총 40여개 브랜드가 새롭게 문을 연다.
신세계백화점 선현우 패션담당은 “이번 맨즈위크와 우먼스위크에서 160여개 브랜드의 봄 신상품 공개와 풍성한 쇼핑 혜택은 물론 프라이빗 위스키 클래스까지 쇼핑 이상의 경험을 선사한다”며 “앞으로도 고객들에게 새로운 쇼핑 즐거움을 제공할 수 있게 다양한 프모로션을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
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