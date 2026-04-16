박미선, 명품가방 “1년에 한 번씩은” 자랑...부러움 한몸에 사

개그맨 박미선이 남편 이봉원에게 과거 결혼기념일 가방을 선물 받은 일화를 언급하며 애정을 드러냈다.

지난 15일 김정난의 유튜브 채널에 게재된 영상 ‘아줌마들의 우정! 디질 때까지 영원해 꽃놀이 떠난 꽃같은 박미선, 김정난’ 캡처. 이날 박미선은 게스트로 출연해 용인 에버랜드에서 시간을 보냈다. 사진은 남편 이봉원이 과거 결혼기념일에 명품가방을 사줬다고 자랑해 출연진들의 부러움을 사고 있는 모습. 김정난

지난 15일 배우 김정난의 유튜브 채널에는 ‘아줌마들의 우정! 디질 때까지 영원해 꽃놀이 떠난 꽃같은 박미선, 김정난’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 박미선은 게스트로 출연해 용인 에버랜드에서 시간을 보냈다.

이날 박미선은 얼굴에 점까지 찍고 등장하며 컨셉에 과몰입했다. 그는 “여기 용인 쪽에 땅 보러 왔다”면서 유쾌하게 상황극을 이어갔다.

꽃을 둘러보는 출연진들 사이에서 박미선은 “우리 젊을 때 이런 데 데이트하러 많이 왔었다”고 회상했다.

지난 15일 김정난의 유튜브 채널에 게재된 영상 ‘아줌마들의 우정! 디질 때까지 영원해 꽃놀이 떠난 꽃같은 박미선, 김정난’ 캡처. 김정난

또 제작진이 “결혼은 어떤 거냐”고 묻자, 그는“교통사고 같은 거다. 언제 누구랑 부딪힐지 모른다”고 비유를 활용해 답했다.

영상 말미에는 박미선이 들고 있던 가방이 화제가 됐다. 그는 “이거 페리가모다”라며 “산 지 30년 더 된 거 같다”고 설명했다. 해당 제품은 남편 이봉원이 결혼기념일 선물로 사 준 것이라고 밝혔다.

또 “1년에 한 번씩은 명품 가방을 받는다”고 말해 지인들의 부러움을 샀다. 출연진은 “우와 결혼 잘하셨다”고 호응했다.

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