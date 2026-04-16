KCM “여기까지 오는 데 15년 걸렸다”…숨겨온 가족사진 첫 공개

가수 KCM이 가족사진을 공개하며 소회를 전했다.

KCM은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “여기까지 오는 데 15년이 걸렸다. 돌아보면 뭐가 그렇게 어려웠을까 싶다”고 털어놨다. 이어 “그 시간을 묵묵히 믿고 함께해 준 가족에게 미안하고, 진심으로 고맙다”고 전했다.

이번에 공개된 사진에는 KCM이 막내아들을 품에 안고, 아내와 두 딸이 함께한 단란한 모습이 담겼다. 그는 해당 사진 촬영에 도움을 준 제작진과 포토그래퍼에게도 감사 인사를 전했다.

또한 “아직 서툴고 우리 가족의 모습이 다소 낯설게 느껴질 수도 있겠지만 따뜻한 마음으로 바라봐주셨으면 한다”며 “이 마음을 잊지 않고 더 단단하게 살아가겠다”고 덧붙였다.

KCM은 2022년 9세 연하의 연인과 혼인신고를 했으며, 이후 방송을 통해 두 딸의 존재를 뒤늦게 공개했다. 2012년 교제 중이던 아내와 사이에서 첫째 딸을 얻었지만, 당시 경제적 어려움 등으로 결혼을 미루게 됐다고 밝힌 바 있다.

이후 2021년 코로나19 여파 속에서 별도의 결혼식 없이 가족들과 언약식을 치렀고, 2022년 둘째 딸, 지난해 셋째 아들을 얻으며 다섯 식구가 됐다.

특히 그는 최근 KBS2 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 중학생이 된 첫째 딸을 처음 공개하며, 과거 빚 문제로 가족의 존재를 알리지 못했던 사연을 고백하기도 했다. KCM은 “아이 초등학교 입학 당시 가족사진을 제출해야 했는데, 나를 알아볼까봐 멀리서 찍은 사진을 냈다”며 “그때 마음이 너무 아팠다”고 회상했다.

이어 첫째 딸을 향해 “가장 미안하고 고마운 딸”이라고 애정을 드러냈다. 그는 “가족사진을 이제야 찍었다는 사실이 스스로에게도 크게 와닿았다”며 “처음 느껴보는 감정이었다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지