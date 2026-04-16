56억 날린 조영구, 100억 자산가 됐다

방송인 조영구가 100억 자산가가 된 근황을 전했다.

15일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에서는 '조영구·김태진·하지영·박슬기·김새롬, 이 조합 실화냐? 웃다가 울었다 연예계 비하인드 최초 공개 리포터즈'라는 제목의 영상이 공개됐다.

조영구. 유튜브 캡처

SBS '한밤의 연예TV' 전성기를 책임졌던 조영구가 등장하자 모두가 기립해 박수로 환영했다.

하지영은 "지금 해외에서 막 들어오셨다"고 했다. 이에 김태진은 "얼마 전에 이사할 때 영구이사했다"고 말했다.

조영구는 자신의 이름을 내건 이사업체의 3대 주주로 전무이사이자 광고모델이다. 그는 "주식 약 13.5% 보유 중”이라고 했다.

이에 하지영은 "약 100억대 부자"라며 치켜세웠고, 조영구는 "100억이야 뭐"라고 너스레를 떨었다.

조영구는 후배들을 향해 "반갑다. 대한민국 연예계를 주름잡던 우리가 이렇게까지 팽당할 줄 누가 알았냐"며 "너희들은 열심히 일했지만 난 열심히 일하면서 너무 많은 상처를 받았다"고 토로해 웃음을 안겼다.

앞서 조영구는 유튜브 방송에 출연해 "빌려준 돈만 35억원이고 주식에서 잃은 돈까지 합치면 56억원 손해를 봤다"고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

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