[속보] 한동훈 “하정우·조국, 왜 부산 시민 아닌 대통령·민주당 허락받나”

한동훈 전 국민의힘 대표가 14일 오후 부산 북구 만덕2동 행정복지센터를 찾아 부산 북갑 보궐선거 출마를 위한 전입신고서를 창구 직원에게 건네고 있다. 뉴시스

부산 북구갑 출마를 공식화한 한동훈 국민의힘 전 대표가 16일 하정우 청와대 AI미래기획수석과 조국 조국혁신당 대표를 향해 날 선 비판을 쏟아냈다. 한 전 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 “부산 북구갑 선거에 나올지 말지에 대해 하정우 수석이나 조국 대표는 왜 부산 시민이 아니라 이재명 대통령의 지시나 민주당의 허락을 받아야 하는 것인가”라고 직격했다.

한 전 대표는 특히 하 수석이 최근 인터뷰에서 출마 여부를 대통령의 결정에 맡기겠다는 취지로 발언한 것을 두고 “하 수석이 기대하고 있는 것처럼 이 대통령이 하 수석에게 부산 북구갑에 출마하라고 지시하면 대통령의 불법 선거개입, 당무개입이 된다”고 강력히 경고했다. 공직자가 출마라는 개인의 정치적 결단을 내리면서 헌법상 중립 의무가 있는 대통령의 지시를 언급하는 것 자체가 부적절하다는 지적이다.

경기 평택을 출마를 선언한 조국 대표에 대해서도 맹공을 퍼부었다. 한 전 대표는 “조 대표는 민주당이 부산 북구갑 선거에 나오지 말라 해서 부산 대신 평택으로 간 것이라고 했다”며 “조 대표 말대로라면 민주당이 평택 나가지 말라고 하면 또 다른 곳을 찾아야 하느냐”고 꼬집었다.

이어 “조 대표는 평택 나가는 것은 민주당 허락을 받았느냐”고 반문하며, 조 대표의 행보를 ‘민주당의 지시에 휘둘리는 수동적 정치’로 규정했다. 한 전 대표는 조 대표가 민주당 측의 만류를 이유로 고향인 부산 출마를 접은 것을 두고 “설명은 길지만 결국 저를 피해 부산에서 도망간 것”이라며 “정정당당하게 부산에서 맞붙어 이기면 되는 것 아니냐”고 덧붙였다.

한 전 대표는 최근 출연했던 예능 프로그램(SNL)을 언급하며 “예능인 줄 알았는데 알고 보니 다큐였다”는 뼈 있는 농담으로 조 대표를 직격하기도 했다. 최근 부산 북구 만덕동으로 전입신고를 마친 한 전 대표는 이번 발언을 통해 부산 북구갑을 넘어 야권 전체의 선거 전략을 정조준하며 보수 결집의 기치를 높이는 모양새다.

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