조국 “평택을 출마, 항상 벼랑 끝 선택이었다…정치공학적 계산 안 해”

조국혁신당 조국 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞 ‘정치개혁 광장’ 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당 조국 대표가 6·3 재·보궐선거 출마지를 경기 평택을로 확정하며 정치적 정면 돌파를 선언했다. 조 대표는 16일 최고위원회의에서 “정치 참여 후 한 번도 제 앞에는 꽃길이 놓인 적은 없었다”며 “항상 벼랑 끝 선택을 해왔고 이번에도 지역위원회가 없고 당원도 별로 없는 평택을로 혈혈단신 들어간다”고 밝혔다.

조 대표는 평택을 선택한 배경에 대해 다른 지역구의 사례를 들며 조목조목 반박했다. 그는 군산이나 부산, 안산 등을 택했을 경우 나올 수 있는 ‘비겁한 양지 찾기’나 ‘민주당 전략 방해’ 등의 비판을 의식한 듯 “어려운 곳이기에 택했고 그것이 제 소임이라고 생각했다”고 강조했다.

평택을은 삼성전자 평택캠퍼스가 위치한 고덕신도시를 중심으로 젊은 층 유입이 급증해 야권 강세 지역으로 분류되지만, 역대 선거마다 수천 표 차이로 당락이 결정된 ‘초박빙 승부처’로 꼽힌다. 이 때문에 민주당과 진보당 등 범여권 일각에서는 조 대표의 출마에 대해 단일화 대오를 흐트러뜨리는 결정이라며 비판의 목소리를 높이고 있다.

실제로 이곳에서 일찌감치 표밭을 다져온 진보당 김재연 대표는 “대의도 명분도 없는 출마를 철회하라”며 강력히 반발하는 등 야권 내 파열음이 확산하는 양상이다. 이에 대해 조 대표는 “정치공학적으로 합종연횡하고 이익과 불이익을 따지는 것은 의미가 없다”며 “국민만 바라보고 가겠다”고 일축했다.

조 대표는 이날 CBS라디오 인터뷰에서도 단일화 가능성에 대해 “도저히 알 수가 없다”며 “누가 나오든 다자 경쟁을 통해 국민의 선택을 받는 것밖에 없다”고 선을 그었다. 다만 민주당과의 선거 연대에 대해서는 “추상적·일반적이더라도 원칙 정도는 상호 합의해야 한다”며 여지를 남겼다.

특히 한동훈 전 국민의힘 대표와의 대결 가능성에 대해서도 솔직한 심경을 내비쳤다. 조 대표는 한 전 대표와의 대결을 생각했느냐는 질문에 “솔직히 얘기하면 괜찮겠다고 생각했다”며 “한 번 크게 게임을 해봐야겠다고 생각하지 않았다면 거짓말일 것”이라고 말해 향후 평택을 선거가 대권 주자급 대결로 번질 가능성을 시사했다.

재보선 출마 발표가 늦어진 이유에 대해서는 “민주당과의 합당 제안 무산 사태를 수습하느라 한 달을 허비했다”고 언급하며 민주당의 만류로 고향인 부산 북갑 출마를 포기하게 된 과정에 대해서도 “조금 아쉬운 점이 있다”고 토로했다.

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