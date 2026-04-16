‘2루타 쾅’ 이정후 연속경기 멀티 출루…시즌 타율 0.213

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2루타를 작렬하며 이틀 연속 멀티 출루를 기록했다.

이정후는 16일 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈와 원정 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.207에서 0.213으로 소폭 올랐다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

전날 2안타를 때린 이정후는 이날 0-4로 뒤진 2회초 1사 1루에 나선 첫 타석에서 신시내티 선발 우완 렛 라우더로부터 볼넷을 골라 나가며 첫 출루를 신고했다. 이어 대니얼 수삭의 좌익선상 적시 2루타 때 홈을 밟아 득점을 기록했다.

이정후는 4회초 2사에서 우익수 뜬 공, 7회초 1사 1루에서도 중견수 뜬 공으로 물러났다. 하지만 3-8로 뒤진 9회초 마지막 타석에서 기어코 안타를 터뜨렸다. 선두 타자로 나선 이정후는 오른손 투수 피어스 존슨을 상대로 볼카운트 2볼에서 낮은 커브를 정교하게 걷어 올려 깨끗한 우중간 2루타를 작렬했다.



다. 이정후는 수삭의 3루수 파울 플라이 때 상대 수비진들의 허를 찌르는 태그업을 시도해 3루에 안착하기도 했다.

샌프란시스코는 이정후의 활약에도 3-8로 패해 4연패에 빠졌다.

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