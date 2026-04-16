與, 세월호 참사 12주기 추모…"생명안전기본법 조속 제정"

더불어민주당은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자를 추모하고 생명안전기본법의 조속한 제정을 약속했다.



한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "하늘의 별이 된 304명의 희생자를 가슴 깊이 애도하고, 진실과 정의를 위해 분투하고 있는 유가족, 생존자 여러분께도 위로와 격려 인사를 드린다"고 말했다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 16일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "세월호 (참사) 이후에도 참사는 이어지고 있다. 민주당과 이재명 정부가 악순환을 끊어내겠다"며 "생명안전기본법을 최대한 신속히 처리하겠다"고 강조했다.



한정애 정책위의장도 "생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 하는 생명안전기본법 제정은 더는 미룰 수 없는 시대적 소명"이라며 "조속히 통과될 수 있도록 국민의힘의 협조를 촉구한다"고 언급했다.



세월호 피해자 가족협의회 법률대리인을 맡았던 박주민 의원은 페이스북에 "긴 시간 동안 변치 않은 요구는 단 하나다. 다시는 이런 비극이 반복되지 않게 해달라는 것"이라며 "생명안전기본법, 반드시 제정하겠다"고 강조했다.



현재 국회에 계류 중인 생명안전기본법안에는 누구나 안전하게 살아갈 권리인 안전권이 명시돼 있으며 사고 예방과 피해자 보호를 위한 국가와 기업의 책임에 대한 내용이 포함돼 있다.



한편 조국혁신당 조국 대표도 이날 최고위원회의에서 "세월호가 우리에게 던지는 질문은 두 가지다. 왜 생명보다 돈이 먼저인가, 국가는 무엇을 하는가(라는 것)"라며 "혁신당은 생명안전기본법 제정에 앞장서겠다"고 말했다.

<연합>

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