아이유 "몸매 비결은 연두부 치즈전…라면 좋아하지만 참는다"

가수 겸 배우 아이유가 몸매 관리 비결을 공개했다.

15일 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 아이유가 게스트로 출연했다.

영상에서 아이유는 늦은 밤 부담 없이 먹을 수 있는 연두부 치즈전을 소개하며 근황을 전했다.

그는 "일을 마치고 집에 들어가면 늦은 시간일 때가 많다"며 "고칼로리 음식도 좋아하지만, 스케줄이 있을 때는 부담이 된다"고 설명했다.

이어 "유튜브를 보다가 알게 된 레시피인데, 부드러운 식감에 칼로리도 낮고 맛도 챙기면서 살도 별로 찌지 않는 음식이다. 몇 번 해 먹어보니까 괜찮은 것 같더라"고 덧붙였다.

요리 실력에 대해선 솔직한 반응을 보였다.

아이유는 "처음 자취를 시작할 때는 요리가 재밌었다. 그런데 소질이 없는 것 같더라. 그래서 어느 순간부터는 요리를 안 하게 됐다"고 말했다.

그러면서 "집에서는 라면을 가장 좋아해 자주 먹고 싶지만, 참고 있다가 정말 못 참을 때만 먹는다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

<뉴시스>

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