BTS 진, 혼자 앨범 크레디트 빠진 이유 “욕심 부렸다면 몇 달 늦어졌다”

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 새 앨범 크레디트에서 빠지게 된 배경을 직접 설명했다.

진은 15일 미국 음악매체 롤링스톤과 진행한 유튜브 인터뷰에서 완전체 앨범 작업 과정과 관련한 뒷이야기를 전했다. 그는 “약 100곡 정도가 만들어진 상태에서 내가 뒤늦게 합류했다. 이미 대부분의 작업이 진행된 상황이었다”고 밝혔다.

당시 상황에 대해 진은 솔로 투어 일정과 겹쳤던 점을 이유로 들었다. 그는 “세션이 시작되기 몇 달 전부터 투어 일정이 잡혀 있었고, 도착했을 때는 곡이 거의 완성돼 있었다”며 “이후 일주일에서 열흘 정도 테스트 녹음에 참여했지만 그게 전부였다”고 설명했다.

방탄소년단(BTS) 멤버 진. 진 인스타그램 캡처

이어 “멤버들이 군 복무 중이던 시기였고, 팬들이 기다리는 시간을 줄이기 위해 활동을 이어가던 와중에 앨범 작업이 마무리됐다”며 “타이밍이 맞지 않아 참여할 수 있는 부분이 적었다”고 덧붙였다.

그는 크레디트에 이름을 올리지 못한 데 대한 아쉬움을 드러내면서도 “내 욕심으로 작업 기간을 더 늘렸다면 앨범 발매도 몇 늦어졌을 것”이라며 “팬들이 기다리는 시간을 생각하면 당시로서는 최선의 선택이었다”고 강조했다. 이어 “지금이 전부가 아니라 앞으로 기회는 얼마든지 있다”고 말했다.

아울러 진은 “군 복무 기간 동안 멤버들이 많이 그리웠다”며 “함께 작업하면서 그 시간을 채워가는 느낌이었고, 멤버들과 있을 때 가장 편안하다는 걸 느꼈다”고 팀에 애정을 드러냈다.

그룹의 정체성에 대한 생각도 공유했다. 진은 “멤버들과 의견이 완전히 같지는 않았지만, 많은 대화를 통해 우리가 하는 것이 곧 우리의 정체성이라는 결론에 도달했다”며 “결국 우리가 하고 싶은 이야기를 하는 것이 중요하다”고 말했다.

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