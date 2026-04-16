2차 종전협상 바라보는 미·이란…호르무즈선 날선 대립

미국과 이란이 최근 1차 종전 협상이 결렬된 이후 이번 주말께 2차 협상을 개최하기 위해 물밑 작업에 속도를 내는 분위기다.



동시에 협상에서 유리한 고지를 차지하려는 미국이 호르무즈 해협에서 대이란 압박 수위를 높이고, 이에 맞서 이란도 '맞불' 위협에 나서면서 날 선 대립이 이어지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 전쟁이 "곧 끝날 것"이라며 미국과 이란의 종전 협상이 재개될 수 있다는 관측에 힘을 실었다.



트럼프 대통령은 15일(현지시간) 방영된 폭스비즈니스 인터뷰에서 이같이 말하며 "내 생각엔 (전쟁이) 거의 끝나가는 것 같다. 그것이 종료되는 상태에 아주 근접했다고 본다"고 밝혔다.



그는 앞서 뉴욕포스트와 ABC 인터뷰에서도 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 곧 이란과의 종전 협상이 재개될 가능성을 내비쳤다.



미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미국과 이란이 2차 종전 협상 개최에는 원칙적으로 동의했으나, 구체적인 일정과 장소는 아직 확정하지 못했다고 보도했다.



아울러 파키스탄 등 역내 중재국들이 휴전을 연장하고 2차 회담을 주선하기 위해 노력하고 있으나 진전은 더디게 이뤄지고 있다고 덧붙였다.



이란 측도 중재국을 통해 미국과 간접적으로 의견을 교환하고 있다고 밝히며 2차 협상 가능성을 시사했다.



에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 브리핑에서 "지난 12일 이란 대표단이 (이슬라마바드에서) 돌아온 후에도 파키스탄을 통한 미국과 메시지 교환이 여러 건 이어지고 있다"고 밝혔다.



그러나 미국과 2차 회담 날짜는 아직 정해지지 않았으며 휴전 기간 연장도 확정된 사실이 아니라고 전했다.



미국과 이란 간 종전 협상의 '키맨'으로 꼽히는 실권자인 아심 무니르 파키스탄군 총사령관 등 파키스탄 대표단은 이날 테헤란에 도착해 아바스 아라그치 이란 외무장관과 회담했다. 이들의 회담은 이튿날인 16일에도 이어질 예정이다.



이 예비 회담과 관련해 2차 종전 협상을 앞두고 중재국 파키스탄이 미국이 제시한 최종안을 들고 테헤란을 찾아 이란 측과 사전 의제 조율에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다.



2차 종전 협상이 급물살을 타는 와중에 이번 전쟁 최대 쟁점으로 부상한 호르무즈 해협 문제를 둘러싼 갈등은 계속 고조하고 있다.

오만 측 호르무즈 해협을 지나는 선박. 로이터연합뉴스

이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 조치에 맞서 미국은 미 동부시간 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 오가는 선박을 통제하는 이른바 '역봉쇄'에 나서면서 압박을 강화했다.



미군 중부사령부는 이날 대이란 해상봉쇄에 협조하지 않으면 무력으로 대응한다고 경고 방송하는 영상을 소셜미디어에 올렸다.



중부사령부는 이란 항구를 드나드는 선박에 회항 및 항해 중단을 권하면서 "봉쇄를 따르지 않으면 우리는 무력을 쓸 것"이라며 "미 해군은 이행을 강제할 준비가 돼 있다"고 경고했다.



6천명의 병력이 탑승한 미군 항공모함 조지 H.W. 부시호가 곧 중동 지역에 도착한다는 보도도 나왔다.



미 일간 워싱턴포스트(WP)는 미국과 이란의 2주 휴전이 끝나는 21일께 부시호가 중동에 당도한다면서, 기존 에이브러햄 링컨호와 제럴드 R. 포드호를 포함해 중동 지역에 항모가 3척이 된다고 전했다.



이처럼 거세지는 군사 압박에 대응해 이란은 미국의 해상 봉쇄가 지속된다면 페르시아만과 오만해는 물론 홍해까지 봉쇄하겠다고 경고했다.



이란 국영 IRIB방송에 따르면 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 알리 압돌라히 소장은 이날 성명에서 "미국의 봉쇄 조치가 계속될 경우 강력한 군사적 대응에 나설 것"이라며 "이란의 강력한 군대는 페르시아만, 오만해, 그리고 홍해를 통과하는 그 어떤 수출입 활동도 용납하지 않을 것"이라고 밝혔다.



이란군이 미국의 해상 봉쇄에 맞서 공식적으로 홍해 등 주요 해상 무역로 추가 봉쇄를 언급한 것은 처음이다.



한편 이스라엘과 레바논 무장 정파 헤즈볼라의 휴전이 이르면 이번 주 내 발표될 예정이며, 미국 주도로 휴전 협상이 진행 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 레바논 당국자들을 인용해 이날 보도했다.



종전 협상에 걸림돌로 부상한 레바논 전선에서 휴전이 성사되면 미국과 이란의 협상이 진전하는 데 도움이 될 것이라는 관측이 나온다.

<연합>

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