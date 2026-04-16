[유통 소식] 삼성물산 구호, 2026년 봄∙여름 시즌 캠페인 공개 外

LF는 올봄 패션 시장에서 ‘멀티유즈 레이어링’ 트렌드 확산과 함께 스카프가 스타일링의 핵심 아이템으로 부상하고 있다고 밝혔다. 구호는 2026년 봄∙여름 시즌 컬렉션의 새 캠페인을 공개했다. 하이트진로는 스타벅스와 함께 ‘리저브광화문’의 시그니처 음료 메뉴 ‘광화문 믹사토’ 홍보에 본격 나선다.

◆ 구호, 2026년 봄∙여름 시즌 캠페인 공개

구호는 2026년 봄∙여름 시즌 컬렉션의 새 캠페인을 공개했다.

삼성물산 패션부문의 여성복 브랜드 구호는 2026년 봄∙여름 시즌 콘셉트인 ‘자연모방 건축(Biomimetic Architecture)’을 바탕으로 자연의 질서를 현대적 감각으로 풀어낸 캠페인을 공개하고 컬렉션을 출시했다고 16일 밝혔다.

구호는 구조적 미학을 패션으로 재해석하는 특유의 철학으로 인해 건축을 닮은 컨템포러리 브랜드로도 평가받고 있다. 구호는 이번 시즌 캠페인을 통해 자연이 만든 정교한 질서와 구조를 구호만의 시각으로 새롭게 제시했다.

자연의 반복되는 대칭, 유기적 곡선, 구조적 리듬을 재해석한 이번 컬렉션은 잔잔한 조직으로 고급스러움을 더한 오버핏 트렌치코트, 깔끔한 실루엣의 블루종 집업 아우터, 조직감이 돋보이는 리넨 재킷, 감각적 스타일링이 가능한 랩 디자인 블라우스, 구조적 라인의 원피스 등으로 구성되어 있다.

구호는 컬렉션에서 견고한 테일러링, 직선과 곡선이 부드럽게 연결되는 실루엣 등을 통해 식물 표면의 미세한 결, 주름, 입체성을 생동감 있게 구현했다.

또한 구호는 세계적인 전문가들과 협업한 캠페인 비주얼도 공개했다. 캠페인 스타일링은 다양한 글로벌 럭셔리 브랜드와의 협업으로 주목받고 있는 글로벌 스타일리스트 샬롯 콜레트(Charlotte Collet)가 맡았고, 촬영은 글로벌 포토그래퍼 에스텔 하나니아(Estelle Hanania)가 진행했다.

이번 2026년 봄∙여름 시즌 구호 컬렉션은 전국 구호 매장과 삼성물산 패션부문의 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 볼 수 있다.

◆ 무신사, 삼성카드와 전략적 파트너십 체결

무신사가 삼성카드와 전략적 파트너십을 맺고, 무신사 회원에게 최적화된 혜택을 담은 제휴카드를 4월 말에 출시한다.

무신사는 15일 서울 성수동 무신사 성수 N1에서 삼성카드와 무신사 전용 신용카드 출시 및 공동 마케팅 운영을 위한 전략적 업무 협약을 체결했다. 이번 협약식은 최재영 무신사 최고 커머스 책임자(CCO)와 김상규 삼성카드 전략사업본부장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참여한 가운데 진행됐다.

이번 협약의 핵심은 무신사 회원만이 누릴 수 있는 압도적인 쇼핑 혜택을 설계하고, 이를 통해 패션·뷰티 플랫폼으로서 로열티를 강화하는 데 있다. 무신사는 삼성카드를 파트너로 선정함으로써, 무신사의 방대한 패션·뷰티 데이터와 삼성카드의 고도화된 금융 인프라를 결합해 회원 혜택의 시너지를 극대화할 계획이다.

출시를 앞둔 ‘무신사 삼성카드’는 무신사 스토어와 29CM 내 강력한 적립 및 할인 혜택은 물론, 무신사가 운영하는 다양한 서비스와 오프라인 매장에서도 연계 혜택을 누릴 수 있도록 온·오프라인 통합 쇼핑 경험을 제공하는 데 집중했다. 특히 1,600만 명 이상의 무신사 회원 중 대다수를 차지하는 2030세대의 취향을 반영한 감각적인 카드 디자인을 선보일 예정이다.

삼성카드는 이번 파트너십을 통해 트렌드에 민감한 젊은 고객층과의 접점을 넓히고, 데이터 기반의 정교한 마케팅 협업을 통해 차별화된 금융 서비스를 제공할 방침이다.

삼성카드 관계자는 “2040에게 사랑받는 패션·뷰티 플랫폼 무신사의 협업을 통해 무신사 회원들을 위한 상품과 서비스를 선보일 계획”이라고 밝혔다.

최재영 무신사 CCO는 “삼성카드와의 파트너십을 통해 무신사 회원들에게 단순한 결제를 넘어선 새로운 쇼핑 가치를 선사할 수 있게 되었다”라며, “앞으로도 양사가 보유한 강력한 브랜드 역량을 활용해 고객의 패션, 뷰티, 라이프스타일을 더욱 풍성하게 만드는 혁신적인 협업을 지속할 것”이라고 밝혔다.

◆ 하이트진로 ‘일품진로’, 스타벅스 ‘리저브광화문’과 협업

하이트진로는 스타벅스와 함께 ‘리저브광화문’의 시그니처 음료 메뉴 ‘광화문 믹사토’ 홍보에 본격 나선다고 16일 밝혔다. 대한민국 대표 프리미엄 소주와 스타벅스의 프리미엄 매장이 함께 특별한 일품진로 음용 경험을 제공해 증류식 소주 시장의 저변을 확대한다는 전략이다.

광화문 믹사토는 지난해 8월 리저브광화문 오픈과 함께 스타벅스가 광화문을 모티브로 개발한 칵테일로, ‘일품진로’를 활용해 한국적 가치와 상징성을 더한 대표 메뉴이다. 히비스커스티의 붉은색과 블루 라임의 푸른색이 층을 이뤄 태극 문양을 연상시키는 비주얼이 특징이다. 알코올 도수 8.2도이며, 오직 스타벅스 리저브광화문의 칵테일 바 ‘바 믹사토(BAR MIXATO)’에서만 맛볼 수 있다. 스타벅스가 국내 주류 브랜드와 협업한 최초 사례이다.

하이트진로는 이번 협업을 통해 광화문 믹사토 전용 하이볼잔과 ‘광화문 자개 코스터’ 굿즈를 제작, 소비자 이벤트를 진행한다. 일품진로 병의 플루티드(세로 줄무늬) 디자인을 잔 하단에 반영한 전용 하이볼잔은 특유의 사각형 윤곽을 적용해 브랜드 정체성을 강화했다.

광화문 자개 코스터 굿즈 증정 이벤트는 4월 18일부터 5월 17일까지 스타벅스 리저브광화문에서 진행된다. 광화문 자개 코스터는 한국 전통 자개 공예에서 영감을 받아 광화문과 일월오봉도를 현대적으로 재해석해 소장가치를 높였다.

◆ LF, ‘멀티유즈 레이어링’에 스카프 존재감 커진다

LF는 올봄 패션 시장에서 ‘멀티유즈 레이어링(Multi-use Layering)’ 트렌드 확산과 함께 스카프가 스타일링의 핵심 아이템으로 부상하고 있다고 밝혔다.

과거 스타일의 보조 역할에 머물렀던 스카프가 최근 ‘레이어링’ 트렌드와 맞물리며 주목받고 있다. 단일 아이템 중심의 착장에서 벗어나, 다양한 요소를 조합해 스타일을 완성하는 방식이 확산하면서, 스카프가 하나의 아이템으로 변화를 주는 ‘스타일 확장형 패션 아이템’으로 부상했다.

LF 관계자는 “디테일을 통해 개성을 드러내는 ‘취향 소비’ 트렌드와 맞물리며 스카프의 역할이 더욱 확대되고 있다”라며, “스카프는 소재, 패턴, 연출 방식에 따라 전체적인 분위기를 유연하게 전환할 수 있는 ‘나를 표현하는 스타일링 도구’로 활용도가 높아지는 추세”라고 말했다.

LF 주요 브랜드들은 이러한 흐름에 맞춰 스카프 라인업을 확대하고 있다.

질스튜어트뉴욕 액세서리는 이번 시즌 스카프 제품 수를 전년 대비 2배 확대하고, 물량도 약 33% 늘렸다. 정형화된 디자인에서 벗어나 소재와 디테일 중심의 변주로 컨템포러리 브랜드만의 감도를 강조했으며, 얇고 가벼운 경량 소재를 활용해 한여름까지 착용 가능하도록 구현했다.

대표 제품은 ‘아이보리 테슬 롱 스카프’로 깔끔한 모노톤 디자인에 테슬 디테일을 더해 움직임에 따른 자연스러운 실루엣을 강조한 아이템이다. 이 외에도 부드러운 텐셀 소재를 적용한 ‘에어 린 스카프’ 역시 피부에 닿는 가벼운 착용감으로 출시 초기부터 수요가 이어지고 있다.

헤지스 액세서리는 이번 시즌 스카프 품목 스타일 수와 물량을 전년 대비 약 45% 확대하며, 카테고리 경쟁력을 강화했다. 기존 실크 중심에서 벗어나 린넨, 모달, 메탈사 소재를 도입해 간절기부터 초여름까지 착용 가능한 라인업으로 확장했다. 플라워 모티브를 현대적으로 재해석한 ‘자뎅(Jardin)’ 패턴을 신규 개발하며 디자인 차별화를 강화했다.

◆ 애경산업 포인트, ‘젤라또 팩 클렌저' 4종 출시

애경산업의 클렌징 전문 브랜드 ‘포인트’(POINT)에서 다양한 향과 색다른 제형으로 즐겁게 피부를 관리할 수 있는 ‘젤라또 팩 클렌저’ 4종을 출시했다.

포인트 젤라또 팩 클렌저는 클렌징과 팩을 한 번에 해결해 번거로운 스킨케어 단계를 줄인 제품이다. 1,000번 휘저은 듯한 퐁실한 젤라또 제형과 감각적인 디자인의 눈꽃 캡 용기를 적용해 재미와 감성을 더했으며, 세정과 동시에 피부를 케어할 수 있는 것이 특징이다.

포인트 젤라또 팩 클렌저는 미세먼지를 약 96.4%까지 제거해 주는 세정력을 갖춘 것은 물론 인체적용시험을 통해 일시적 피부 온도 약 25% 감소 및 사용 직후 약 9.6℃의 쿨링 효과를 확인했다.

포인트 젤라또 팩 클렌저는 제조 과정에서 동물성 원료를 배제한 비건 처방을 적용해 한국비건인증원의 ‘비건 인증’을 획득했으며 피부 자극 테스트를 완료해 민감 피부도 부담 없는 사용할 수 있다.

포인트 젤라또 팩 클렌저는 다양한 피부 고민과 취향에 맞춰 △시원한 민트초코 향과 함께 매일 쌓이는 모공 속 노폐물을 개운하게 세정해 주는 ‘포인트 젤라또 민트초로 팩 클렌저’ △부드러운 무화과 향과 함께 묵은 각질로 거칠어진 피부 결을 매끈하게 세정해 주는 ‘포인트 젤라또 소프트 무화과 팩 클렌저’ △상큼한 유자향과 함께 날이 갈수록 칙칙해지는 피부 톤 고민을 케어해 주는 ‘포인트 젤라또 시트러스 유자 팩 클렌저’ △달달한 단팥향과 함께 매일 아침 퉁퉁 부어 있는 얼굴 고민을 케어해 주는 ‘포인트 젤라또 단팥 팩 클렌저’로 구성됐다.

포인트 젤라또 민트초로 팩 클렌저는 워터 민트 추출물, 카카오 열매 파우더, 차콜 컬러 체인지 캡슐을 함유한 약알칼리성 클렌징 제품이다. 모공 속 노폐물을 55.2% 제거해 뽀득하고 개운한 마무리감이 특징이다.

포인트 젤라또 소프트 무화과 팩 클렌저는 무화과 파우더, 무화과 추출물을 함유한 약알칼리성 클렌징 제품이다. 피부 묵은 각질을 83.9% 세정해 말끔하고 매끈한 마무리감이 특징이다.

포인트 젤라또 시트러스 유자 팩 클렌저는 유자 껍질 파우더, 유자 추출물을 함유한 약산성 클렌징 제품이다. 제품 사용 직후 피부 톤 1.319% 개선에 도움을 주는 것은 물론 산뜻하고 청량한 마무리감이 특징이다.

포인트 젤라또 단팥 팩 클렌저는 팥 파우더, 팥 추출물을 함유한 약산성 클렌징 제품이다. 사용 직후 피부 붓기 감소는 물론 피부 속 수분은 2.494% 올려 촉촉하게 피부 붓기를 케어해 준다.

포인트 브랜드 담당자는 “이번 제품은 1020 잘파세대(Z+Alpha Generation)를 중심으로 가성비와 함께 재미와 감성을 동시에 추구하는 소비 트렌드를 반영했다”며, “전국 다이소 매장과 온라인 스토어에서 5,000원의 합리적인 가격으로 색다른 클렌징을 경험하길 바란다”고 전했다.

◆ 세르본 ‘튜닝엑스 크림 미스트’ 출시

세르본은 ‘튜닝엑스(Tuning X)’ 라인의 신제품 ‘크림 미스트’를 출시했다.

이번 신제품은 기존 튜닝엑스 라인의 핵심 성분과 전달 기술을 기반으로, 일상 속에서 보다 간편하게 사용할 수 있도록 개발됐다. 특히 사용 편의성과 낮 시간에도 지속적인 케어에 대한 고객 니즈를 반영해 언제 어디서나 수시로 사용할 수 있는 미스트 타입으로 구현했다.

튜닝엑스 크림 미스트는 부스팅 에센스와 앰플 크림의 장점을 결합한 제품으로, 기존 앰플 크림에 담긴 핵심 성분을 미스트 형태로 구현해 언제 어디서나 수시로 사용할 수 있도록 했다. 피부에 수분과 영양을 동시에 공급해 건조한 환경에서도 균형 잡힌 피부 컨디션 유지에 도움을 준며, 미세 안개 분사 공법을 적용해 피부에 고르게 퍼져 메이크업 위에서도 뭉침 없이 가볍게 사용할 수 있다.

성분 구성은 콜라겐, 나이아신아마이드, 아데노신 등 보습과 탄력 케어에 도움을 주는 성분을 기반으로 설계됐다. 특히 이번 신제품에는 판테놀을 더해 피부 진정과 보습 기능을 강화했으며, 튜닝엑스 라인의 핵심 성분 조합인 NR 보툴리움펩타이드와 EGF·FGF 등 고분자 성분을 함께 적용했다.

세르본의 핵심 기술인 NICT(Necrogen Intra-Cellular Delivery Technology)는 이번 제품에도 동일하게 적용됐다. 세포 투과 펩타이드(Cell-Penetrating Peptide)를 기반으로 한 이 기술은 유효 성분을 피부 깊숙이 전달하는 데 초점을 맞추고 있으며, 기존 화장품에서 활용이 어려웠던 고분자 성분까지 효과적으로 전달할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

세르본 상품전략총괄 박재현 상무는 ”기존 튜닝엑스를 경험한 매니아 고객들이 일상 속에서도 보다 간편하게 사용할 수 있도록 선보인 확장 제품이 이번 크림 미스트”라며, “환절기와 다가오는 여름철까지 피부 컨디션을 지속적으로 관리하고자 하는 소비자 니즈를 반영했다”고 말했다. 이어 “앞으로도 전달 기술 기반의 스킨케어 경험을 다양한 형태로 확장해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

◆ 아누아, 美 ‘뉴뷰티 어워즈’서 스킨케어 카테고리 2년 연속 수상

글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 미국의 뷰티 시상식 ‘2026 뉴뷰티 어워즈(2026 NewBeauty Awards)’에서 2년 연속 수상의 영예를 안았다.

‘뉴뷰티 어워즈’는 미국의 대표적인 뷰티 전문 매체 ‘뉴뷰티(NewBeauty)’가 주관하는 시상식으로, 매년 제품력과 혁신성을 기준으로 글로벌 시장에서 주목할 만한 제품을 선정해 발표한다.

아누아는 올해 ‘베스트 글로우 패드(Best Glow Pads)’ 부문에서 ‘PDRN 100 히알루론산 글로우 패드(이하 PDRN 글로우 패드)’로 수상하며, 지난해 ‘나이아신아마이드 10 TXA 4 다크 스팟 코렉팅 세럼’에 이어 2년 연속으로 스킨케어 카테고리에서 수상하는 성과를 거뒀다.

올해 수상 제품인 ‘PDRN 글로우 패드’는 PDRN, 콜라겐, 히알루론산을 함유해 피부에 즉각적인 광채와 탄력을 부여하는 스킨케어 제품으로, 피부 결을 정돈하는 동시에 촉촉한 윤기를 더해 데일리 케어 단계에서 활용도가 높은 것이 특징이다.

뉴뷰티 편집자 마리사 페트라카는 “아누아 ‘PDRN 글로우 패드’는 단 한 번의 사용만으로도 피부가 한층 탄력 있어 보이는 효과를 선사하는 제품”이라며, “콜라겐과 히알루론산, 그리고 ‘연어 DNA’로 알려진 PDRN 성분이 즉각적인 광채와 볼륨감을 부여한다”고 평가했다.

◆ 준오아카데미, 英 사순 초청 글로벌 세미나 개최

준오아카데미가 오는 4월 20일 영국 헤어 전문 교육 기관 ‘사순 아카데미(Sassoon Academy)’의 크리에이티브 팀을 초청해 글로벌 세미나를 개최한다.

‘2026 사순 컬렉션 글로벌 세미나’는 양사가 10년 넘게 이어온 교육 협력의 연장선으로 마련된 자리다. 준오아카데미는 지난 2015년 사순아카데미와 ‘스쿨 커넥션(School Connection)’을 맺은 이래 세미나 및 다양한 교육 프로그램을 통해 사순의 교육 철학과 최신 헤어 트렌드를 국내에 소개하며 미용 교육의 질적 성장을 이끌어왔다.

세미나는 당일 오후 1시와 7시, 총 2회에 걸쳐 청담 준오아카데미에서 진행된다. 사순 특유의 정교한 커트와 컬러 테크닉을 가장 가까운 거리에서 마주하고 경험할 수 있는 ‘룩앤런(Look & Learn)’ 세미나로, 세계적인 헤어 디자인과 교육의 흐름을 현장에서 생생하게 확인할 수 있다.

◆ 깨끗한나라, 보솜이 유아 물티슈 4종 전면 리뉴얼

깨끗한나라의 유아용품 전문 브랜드 ‘보솜이(BOSOMI)’가 유아 물티슈 전 제품을 리뉴얼하고, 사용 목적과 영유아 피부 타입에 따라 선택할 수 있도록 라인업을 재정비했다고 16일 밝혔다.

이번 리뉴얼은 유아 물티슈 시장에서 안전성과 사용 편의성에 대한 소비자 요구가 높아진 데 따라, 전 제품의 안전 기준을 강화하고 제품별 콘셉트를 명확히 한 것이 특징이다. 아울러 유아 물티슈를 일상생활 전반에서 활용할 수 있도록 사용 범위를 넓혔다.

보솜이는 이번 개편을 통해 물티슈 라인업을 ‘프리미엄 케어’, ‘데일리형’, ‘저자극 안심’ 제품 등으로 나눠, 사용 환경과 피부 상태에 따라 선택할 수 있도록 했다. 리뉴얼 제품은 ▲보솜이 액션플레이 ▲보솜이 펀앤플레이 ▲보솜이 이지플레이 ▲보솜이 13무 안심 등 총 4종이다.

프리미엄 케어 라인인 ‘보솜이 액션플레이’는 도톰한 엠보싱 원단과 아보카도 열매 추출물을 적용해 깔끔하게 닦을 수 있도록 한 제품으로, 외출 시나 이유식 후 등 얼룩이나 이물질이 묻기 쉬운 상황에서 활용도가 높다. ‘보솜이 펀앤플레이’는 히알루론산을 함유해 사용 후에도 피부 보습감을 유지할 수 있도록 한 제품으로, 건조해지기 쉬운 영유아 피부에 적합하다.

데일리형 제품인 ‘보솜이 이지플레이’는 알로에베라잎 추출물을 적용하고 80매 대용량으로 구성해, 집 안팎에서 수시로 사용하는 등 일상적인 위생 관리에 두루 쓰기 좋다. 저자극 안심 제품인 ‘보솜이 13무 안심’은 13가지 화학성분을 배제해 민감한 피부를 고려한 제품으로, 민감 피부도 편안하게 사용할 수 있다.

보솜이 유아 물티슈 4종은 제품 전반의 안전성과 품질 기준을 한층 강화하는 동시에 환경 요소까지 고려해 설계됐다. 피부 저자극 테스트를 완료했으며, 유해 성분과 중금속 불검출을 확인해 안심하고 사용할 수 있도록 했고, 먹는 물 수준으로 관리된 정제수를 적용해 제품의 신뢰도를 높였다. 여기에 물티슈 캡의 50%에 재생 플라스틱을 사용해 친환경 가치까지 더했다.

깨끗한나라는 이번 리뉴얼을 기념해 오는 30일까지 깨끗한나라 자사몰 ‘깨끗한나라몰’에서 보솜이 유아 물티슈 4종 할인 행사를 진행할 예정이다.

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