양상국, 이주연에 플러팅 "사적으로 만날래, 방송용으로 할래"

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'김해 왕세자' 양상국이 걸그룹 애프터스쿨 출신이자 '원조 얼짱'으로 불렸던 배우 이주연을 향한 플러팅으로 핑크빛 기류를 형성한다.

오는 18일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 394회에서는 이주연의 반전 '맥시멀 라이프'가 공개된다.

이날 공개되는 이주연의 집은 얼핏 보면 깔끔해 보이지만, 내부는 각종 물건으로 가득 찬 모습으로 눈길을 끈다. 화장품과 쇼핑백, 잡화는 물론 먹다 남은 물건들까지 뒤섞인 공간이 이목을 집중시킨다.

또한 이주연은 막걸리 포장용 아이스팩으로 얼굴 부기를 빼는가 하면, 먹다 남은 음식을 그대로 반찬통에 넣는 등 꾸밈없는 일상을 선보인다. 이어 자칭 '똥손'을 인정하며 양 볼이 새빨간 각설이 메이크업까지 완성, 예상 밖 털털한 매력으로 웃음을 자아낸다.

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그 가운데 딸의 집을 찾은 부모님은 역시나 충격에 빠져 잔소리를 쏟아낸다. 어질러진 집을 보자마자 냅다 청소에 돌입한 아버지는 "언제 사람 되냐"고 한숨을 내쉬고, 어머니 역시 "조카보다 못하다"며 걱정을 드러낸다. 또한 "결혼은 언제 하냐" "용돈 좀 달라" 등 폭포수처럼 쏟아지는 잔소리 속에서 이주연은 진땀을 흘리며 현실 가족 케미를 보여준다고.

대세 개그맨 양상국은 부모님의 '결혼 잔소리'에 지친 이주연을 지켜보던 중 회심의 '역플러팅'을 던져 묘한 기류를 형성한다. "주연 씨는 내 스타일 아니다"라며 차갑게 선을 긋는 듯하더니 "사적으로 만날래, 방송용으로 할래?"라며 유려한 밀당 스킬로 이주연의 마음을 흔들어 놓는다고. 과연 '김해 왕세자' 양상국의 플러팅이 이주연에게 어떤 영향을 끼칠지도 더욱 주목된다.

'전참시'는 이날 오후 11시 10분 방송된다.

<뉴스1>

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