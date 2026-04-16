경기 구리시장 후보자 과거 행적 ‘도마 위’ [6∙3의 선택]

더불어민주당과 국민의힘 등 각 당마다 후보자 공천이 마무리되고 있는 가운데, 후보자의 과거 부도덕했던 행적들이 새삼 도마에 올랐다.

지난 1월 기획예산처 장관 후보에 올랐던 이혜훈 전 국회의원은 보좌진에 폭언을 퍼부었던 과거 행적이 청문회를 통해 밝혀지면서 결국 지명이 철회됐다.

또 지난해 여성가족부 장관 후보였던 강선우 국회의원도 청문회에서 ‘갑질’과 ‘공천 헌금’ 논란으로 낙마했을 만큼 정치인에 도덕성 잣대는 엄중하다.

경기 구리시에도 인물을 검증·선택해야 하는 6·3지방선거를 앞두고 시민들의 격앙된 목소리가 높아지고 있다.

공무원 폭행과 모욕성 외모비하발언, 홍수주의보 상황에서 외유성 출장, 야유회 음주가무 등으로 물의를 빚었던 신동화 시의회 의장과 백경현 시장이 그 주인공.

신 후보는 2023년 4월 24~26일까지 3일간 제주도에서 열린 평화통일자문위원회 워크숍 참가중 젊은 주무관에 외모 비교 등 모욕적인 성희롱성 발언을 해 문제가 됐다. 또 그는 동행한 공무원을 아무 이유 없이 폭행해 큰 논란을 일으키기도 했다.

워크숍에서 술을 겸한 저녁 만찬 후 차로 이동하는 과정에서 신 후보는 수행 공무원의 머리를 거세게 가격했는가 하면, 한 주무관에게는 "너는 잘 생겨서 여자가 여섯명은 따르겠다"고 말했다. 또 다른 주무관에는 "너는 그냥 조강지처한테나 잘해라"라며 외모를 비하하고 모멸감을 주기도 했다.

이후 신 후보는 당사자와 공무원 노조에 공개사과 했으나 검찰은 폭행사건 관련 처벌(벌금형 100만원), 시의회 윤리위원회로부터는 출석정지 5일 징계를 받았다.

또한 지난해 7월에는 경기북부지역이 폭우예보로 비상이 걸린 상황에서 4박 5일 일정으로 일본을 벤치마킹한다며 외유성 출장을 다녀와 비난을 받은 적도 있다.

현직 백경현 구리시장은 지난해 7월 경기 북부에 폭우가 쏟아져 홍수피해로 공무원들이 비상 근무하는 동안 강원도 홍천의 한 야유회에서 춤추고 노래 부르는 등 음주 가무를 즐겼다는 내용이 언론에 보도된 바 있다. 이에 대통령까지 지적하는 등 지역사회의 공분을 사기도 했다.

민주당은 이번 6·3지방선거는 ‘부실후보를 원천 차단 한다’며 도덕성 강화, 검증절차 확대, 경선방식 조정 등 공천시스템을 전면 재구축한다고 밝힌바 있다.

그럼에도 공인으로서 기본 자질이 의심스런 후보들이 당의 공천을 받아 버젓이 선거에 출마한 자체에 시민들은 격양된 분위기다.

한 시민은 “정당이 이런 자들에게 공천과 경선의 기회를 준 것은 시민을 우습게 보는 처사”라며 “이번 선거를 통해 시민 안전을 외면하고 자신의 안위만을 우선하는 정치인에는 강한 채찍질이 필요하다”고 말했다.

18, 19일 민주당후보 결선과 6.3 지방선거를 앞둔 상황에서 후보 자질 이슈에 대한 지역정치권 대응이 구리 민심의 향방을 좌우할 핵심 변수가 될 전망이다.

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