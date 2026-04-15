'해외연수 중 체육지도?'…전주시의원, 수당 부당 수령 의혹

생활체육지도자를 겸직 중인 전북 전주시의원이 의정 활동 기간에 체육 지도를 한 것처럼 운영일지를 허위 작성해 수당을 수령했다는 의혹이 제기됐다.



15일 지역 정가에 따르면 A 시의원은 2020년부터 겸직 허가를 받아 생활체육지도자로 활동하며 시간당 3만원의 수당을 받아왔다.

전주시의회 전경. 연합뉴스

그러나 2024∼2025년 A 시의원의 의정 활동 일정과 프로그램 운영일지를 대조한 결과, 현장 지도가 불가능한 일정 중에도 수업을 진행한 것으로 기록된 사례가 다수 확인됐다.



주요 사례를 보면 A 시의원은 2024년 5월 25일∼6월 4일 미국 해외연수 일정 중이었으나, 일지에는 해당 기간 내 화·목·토요일 수업을 정상 진행한 것으로 기재됐다.



같은 해 12월 국회에서 열린 중앙당 행사 참석 당일과 전남 비교 견학, 군산 연찬회 기간 등에서도 유사한 허위 기재 사례가 최소 6건 발견됐다.



A 시의원은 해당 기간에 실제 현장 지도가 이뤄지지 않았음을 시인했다.



A 시의원은 "일지에 실제와 다르게 작성된 부분이 있다는 점은 인정한다"며 "부인하지 않으며 내가 시의원이 아니었다면 이렇게까지 문제가 됐겠나 싶어 착잡한 심정이다"고 인정했다.



그러면서 "수업을 빠진 부분은 맞지만, 몸이 아프거나 일정이 있을 때는 다른 날 보강 지도를 하거나 대회에 함께 출전해 게임을 뛰는 등 어떤 방식으로든 현장 지도를 대체해 왔다"고 강조했다.



아울러 "선거철이 되니 상대측에서 정치적인 목적을 두고 제보한 것 같다"며 "당혹스럽지만, 이번 일로 후배 지도자들에게 피해가 가지 않길 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

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