충북서 베트남인 유학생 납치·감금한 불법체류 일당 검거

충북 청주에서 베트남 국적 유학생을 납치해 감금한 불법체류자 일당이 경찰에 붙잡혔다.

충북경찰청은 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동감금·공동공갈) 혐의로 베트남 국적 불법체류자 A(20대)씨 등 3명을 구속했다고 15일 밝혔다. 범행에 가담했으나 가담 정도가 경미하고 체류 자격이 적법한 B(20대)씨는 불구속 입건됐다.

충북 청주에서 베트남 국적 유학생을 납치해 감금한 불법체류자 일당이 경찰에 붙잡혔다. 뉴시스

A씨 등은 지난 6일 낮 12시25분쯤 청주시 상당구의 한 거리에서 같은 국적 유학생 C씨를 폭행한 뒤 강제로 차량에 태워 대구의 한 원룸에 감금한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과, 이들은 일당 중 한 명이 환전을 목적으로 피해자 C씨에게 맡긴 300만원을 돌려받지 못하자 지인들을 모아 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

사건 접수 후 수사에 착수한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 이동 경로를 추적해 사건 발생 5시간여 만에 피해자의 신변을 안전하게 확보했다. 경찰의 수사망이 좁혀오자 이들은 감금 장소를 원룸에서 모텔로 옮기며 도주했으나 이틀 뒤 1명이 청주에서 검거되고 나머지 3명은 경찰에 자수했다.

검거된 4명 중 불법체류로 알려진 3명은 구속된 상태다. 경찰은 현재 전남과 경남 지역으로 도주한 또 다른 공범을 검거하기 위해 추적을 이어가고 있다. 경찰 관계자는 “외국인 커뮤니티 내 금전 갈등이 강력 범죄로 이어진 사례”라며 “도주 중인 나머지 공범도 끝까지 추적해 반드시 검거하겠다”고 말했다.

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