“하정우 사랑합니다”… 與, 또 부산 프러포즈 [6·3 지방선거]

부산 북갑 한동훈 맞수로 ‘띄우기’
“지역발전 약속” 전재수 총력 지원도
더불어민주당 정청래 대표가 부산 북갑 보궐선거 후보로 하정우 청와대 AI미래기획수석 영입을 위해 재차 공개 러브콜을 보냈다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 북갑 무소속 출마를 공식화한 가운데, 민주당은 ‘하 수석 띄우기’에 공을 들이는 모습이다. 정 대표는 ‘여당 프리미엄’을 앞세워 북갑 수성은 물론 부산시장 탈환까지 노리며 전재수 후보 지원에도 총력을 쏟았다.
정 대표는 15일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회에서 전 후보를 향해 “하 수석이 후배냐”라며 운을 띄웠다. 전 후보는 “고등학교 6년 후배다. 우리 고교에 이렇게 걸출한 인물이 있는 줄 몰랐다”고 답했다. 정 대표는 이어 “전재수가 뛰어난지, 하정우가 뛰어난지 모르지만 (하 수석은) 이곳 (부산) 북구에서 초·중·고를 나왔느냐”라고 물었고, 전 후보는 하 수석이 부산 사상초·사상중·구덕고 출신이라는 점을 강조하며 “지금은 사상구이지만 저희가 학교 다닐 땐 북구였다. (하 수석은) 북구 사람이라 할 수가 있다”고 말했다.
당 지도부가 하 수석의 지역 연고를 부각하며 사실상 북갑 출마의 발판을 깔아준 것으로 풀이된다. 북갑은 전 후보의 시장 출마로 공석이 되면서 이번 6·3 지방선거와 함께 보궐선거가 치러지는 지역이다.
정 대표는 또 전 후보를 향해 “하 수석을 좋아하느냐”고 물었고, 전 후보는 “사랑합니다”라고 답했다. 하 수석이 출마 여부를 저울질하는 상황에서, 야권에서는 한 전 대표뿐 아니라 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관까지 북갑에서 보폭을 넓히자 정 대표가 직접 하 수석을 거듭 언급하며 체급 키우기에 나선 것으로 보인다. 하 수석은 이재명 대통령의 의사결정을 따르겠다는 입장을 밝히면서도 가능성은 열어둔 상태다.
민주당은 보수 강세 지역인 부산에서 ‘파란 바람’을 일으키겠다는 구상이다. 정 대표는 이날 전 후보를 “부산 중흥의 꿈을 현실로 만들 사람”이라고 치켜세우며 지원 사격에도 힘썼다. 정 대표는 최고위에서 “이번 6·3 지방선거는 부산의 중흥을 위한 절호의 기회”라며 “5극 3특(5대 초광역권·3대 특별자치도)의 부상 속에서 부울경(부산·울산·경남) 메가시티를 완성할 수 있는 찬스가 왔다”고 말했다. 그러면서 “말로 하는 정치가 아니라 실천으로 부산 시민들에게 입증해 보이겠다”며 “해사 법원 설치, 해운 대기업 HMM 부산 이전, 동남권 투자공사 설립 등 부산의 실질적인 발전을 전 후보가 약속했고 반드시 실현시킬 것”이라고 강조했다.
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