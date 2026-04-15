“하정우 사랑합니다”… 與, 또 부산 프러포즈 [6·3 지방선거]

더불어민주당 정청래 대표가 부산 북갑 보궐선거 후보로 하정우 청와대 AI미래기획수석 영입을 위해 재차 공개 러브콜을 보냈다. 한동훈 전 국민의힘 대표가 북갑 무소속 출마를 공식화한 가운데, 민주당은 ‘하 수석 띄우기’에 공을 들이는 모습이다. 정 대표는 ‘여당 프리미엄’을 앞세워 북갑 수성은 물론 부산시장 탈환까지 노리며 전재수 후보 지원에도 총력을 쏟았다.

정청래 더불어민주당 대표가 15일 부산 동구 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 부산 현장 최고위원회 회의에 참석, 전재수 부산시장 후보 등 6·3 지방선거 후보들과 손을 잡고 회의장으로 입장하고 있다. 뉴시스

정 대표는 15일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 열린 현장 최고위원회에서 전 후보를 향해 “하 수석이 후배냐”라며 운을 띄웠다. 전 후보는 “고등학교 6년 후배다. 우리 고교에 이렇게 걸출한 인물이 있는 줄 몰랐다”고 답했다. 정 대표는 이어 “전재수가 뛰어난지, 하정우가 뛰어난지 모르지만 (하 수석은) 이곳 (부산) 북구에서 초·중·고를 나왔느냐”라고 물었고, 전 후보는 하 수석이 부산 사상초·사상중·구덕고 출신이라는 점을 강조하며 “지금은 사상구이지만 저희가 학교 다닐 땐 북구였다. (하 수석은) 북구 사람이라 할 수가 있다”고 말했다.



당 지도부가 하 수석의 지역 연고를 부각하며 사실상 북갑 출마의 발판을 깔아준 것으로 풀이된다. 북갑은 전 후보의 시장 출마로 공석이 되면서 이번 6·3 지방선거와 함께 보궐선거가 치러지는 지역이다.

하정우 AI미래기획수석. 뉴스1

정 대표는 또 전 후보를 향해 “하 수석을 좋아하느냐”고 물었고, 전 후보는 “사랑합니다”라고 답했다. 하 수석이 출마 여부를 저울질하는 상황에서, 야권에서는 한 전 대표뿐 아니라 국민의힘 박민식 전 국가보훈부 장관까지 북갑에서 보폭을 넓히자 정 대표가 직접 하 수석을 거듭 언급하며 체급 키우기에 나선 것으로 보인다. 하 수석은 이재명 대통령의 의사결정을 따르겠다는 입장을 밝히면서도 가능성은 열어둔 상태다.



민주당은 보수 강세 지역인 부산에서 ‘파란 바람’을 일으키겠다는 구상이다. 정 대표는 이날 전 후보를 “부산 중흥의 꿈을 현실로 만들 사람”이라고 치켜세우며 지원 사격에도 힘썼다. 정 대표는 최고위에서 “이번 6·3 지방선거는 부산의 중흥을 위한 절호의 기회”라며 “5극 3특(5대 초광역권·3대 특별자치도)의 부상 속에서 부울경(부산·울산·경남) 메가시티를 완성할 수 있는 찬스가 왔다”고 말했다. 그러면서 “말로 하는 정치가 아니라 실천으로 부산 시민들에게 입증해 보이겠다”며 “해사 법원 설치, 해운 대기업 HMM 부산 이전, 동남권 투자공사 설립 등 부산의 실질적인 발전을 전 후보가 약속했고 반드시 실현시킬 것”이라고 강조했다.

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