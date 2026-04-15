강훈식 “원유 석달분·나프타 한달치 추가 확보”

이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 중동과 중앙아시아를 방문하고 온 강훈식(사진) 대통령 비서실장이 중동 4개국으로부터 올 연말까지 원유 2억7300만 배럴을 도입하기로 했다고 밝혔다. 강 비서실장은 나프타도 연말까지 최대 210만t을 추가로 확보했다고 전했다.



강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 이 같은 전략경제협력 특사 활동 결과를 발표했다. 강 실장은 지난 7일 출국해 카자흐스탄과 오만·사우디아라비아·카타르 등 4개국을 방문해 원유와 나프타 확보 방안을 협력하고 전날 귀국했다.



강 실장은 “원유 2억7300만 배럴은 작년 기준으로, 즉 별도의 비상조치 없이 경제가 정상 운영되는 상황에서도 세 달 이상 쓸 수 있는 물량이다. 나프타 210만t은 작년 기준으로 약 한 달 치 수입량에 해당한다”며 “특히 이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈해협 봉쇄와는 무관한 대체공급선에서 도입될 예정이기 때문에 국내 수급 안정화에 직접적이고 실질적으로 기여할 것”이라고 말했다. 이어 “원유와 나프타 물량 확보를 통해 핵심품목 수급이 조금이라도 더 안정화되고 우리 국민과 기업이 일상을 유지하는 데 불편함이 줄어들길 바란다”며 “특히 나프타는 지난 10일 국회에서 확정된 추가경정예산(추경)에 우리 기업의 나프타 도입단가 상승분을 지원하는 예산이 포함돼 있어 수급 불확실성이 크게 완화될 수 있을 거라고 기대하고 있다”고 밝혔다.



강 실장은 또 “중동 산유국들은 우리나라 원유 저장시설을 활용하는 국제공동비축사업 확대에 지속적인 관심을 표명하고 있다”면서 “이번 추경을 통해 국내 비축기지 저장시설 확충 예산이 편성된 만큼 향후 주요 산유국과의 공동비축이 확대돼 비상 상황에서도 원유수급 안정성을 확보할 수 있을 것으로 기대한다”고도 말했다. 그러면서 “이번 방문을 통해 확보된 성과들이 구체적인 결실로 이어지도록 면밀하게 점검하고 지원해 나가겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지