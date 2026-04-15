檢, 중수청 개청준비단 파견 인력 공모

검찰과 경찰이 ‘중대범죄수사청(중수청) 개청준비단’ 구성을 위한 내부 공모 절차에 착수했다.



법무부는 15일 검찰 내부망 이프로스에 법무부 실·국 및 대검·각급 검찰청·지청의 검사와 일반직 공무원을 대상으로 행정안전부 중수청 개청준비단 파견 신청을 21일까지 받는다고 공지했다. 파견 기간은 이달 말부터 10월1일까지다.

서울 서초구 대검찰청의 모습. 연합뉴스

파견 인원은 총 38명으로, 이 중 검사는 3명이다. 수사기획 업무를 총괄할 수사기획실무과장은 사법연수원 37∼41기를 대상으로 뽑는다. 경제 수사와 반부패 수사 기획·이관 업무를 맡을 경제수사팀장과 반부패수사팀장 각 1명은 연수원 40∼45기 또는 변호사시험 1∼4회 검사 중에서 파견할 방침이다. 나머지 35명은 검찰 수사관과 공무원 등이다.



경찰청도 경찰 내부망인 폴넷에 중대범죄수사청 개청준비단 파견 공모를 냈다. 선발 규모는 경정 2명, 경감 4명, 경위 1명 등 7명으로 이들은 중수청 출범 전까지 수사 협력 체계 구축 등 활동을 한다.

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