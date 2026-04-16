수도권 공공주택 속도전… 올 6만2000가구 착공

정부가 지난해 ‘9·7 부동산 공급대책’에서 밝힌 대로 올해 수도권에서 공공주택 6만2000가구 착공을 추진한다. 경기 남양주·인천 계양 등 3기 신도시를 비롯해 수도권 도심 주요 공공택지 사업이 포함됐다.

서울 성동구 일대 아파트 단지의 모습. 뉴시스

국토교통부는 15일 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다.

수도권 공공주택 6만2000가구 착공은 2020년(6만5000가구) 이후 최대 규모로, 최근 5년 평균(3만가구)의 2배 수준이다. 3기 신도시에서는 남양주 왕숙(9136가구), 고양 창릉(3706가구), 인천 계양(2811가구), 부천 대장(1507가구), 하남 교산(1100가구) 등 1만8200가구가 착공될 예정이다. 국토부는 서울 성뒤마을(900가구)과 성남 낙생(1148가구), 성남 복정(735가구), 동탄2(1474가구) 등 우수 입지도 다수 포함됐다고 밝혔다.



국토부 관계자는 통화에서 “3기 신도시 외 물량은 공공택지와 도심 공공주택 복합사업 등으로 구성된다”며 “공공택지는 약 5만2000가구, 도심 사업은 약 9000가구 수준”이라고 설명했다.

올해부터는 착공 이전 단계인 부지 조성과 보상 목표도 설정·관리해 착공 지연을 방지하고 공사 착수 시기도 최대한 당기기로 했다. 그간 연말에 집중됐던 착공 물량도 분산해 전체 물량의 약 16%인 1만가구를 상반기 중 착공할 방침이다.



공급 속도를 높이기 위해 인허가 절차가 단축되고 공정관리도 개선됐다. 서리풀 1지구는 협의 절차를 줄여 계획보다 4개월 빨리 지구 지정이 이뤄졌고, 광명시흥 지구는 조사와 보상 등을 동시에 진행해 사업 기간을 4개월 단축했다. 3기 신도시에서도 이주와 철거 등을 한꺼번에 처리하는 전담팀(TF)이 운영되고 있다. 국토부는 내년 착공 물량은 7만가구 이상으로 늘릴 계획이다.



LH는 공공주택 공급 확대에 맞춰 올해 투자 규모를 40조7000억원으로 편성했다. 최근 5년 평균 투자액인 32조5000억원을 크게 웃도는 수준이다. 김이탁 국토부 1차관은 “주택 공급은 국민 주거안정의 핵심 과제로 공급 속도를 높이는 것이 무엇보다 중요하다”며 “사업 단계별 병목 요인을 지속적으로 점검·해소해 국민이 체감할 수 있는 공급 성과를 조기에 창출하겠다”고 말했다.

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