신현송 “중동 리스크 2차 파급 땐 통화정책 써야”

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 중동사태와 관련해 통화량과 금리 조정 등에 나설 가능성을 내비쳤다. 스테이블코인에 대해서는 은행과 핀테크 컨소시엄이 함께 추진하는 방안에 공감을 표했다.



이날 국회 재정경제기획위원회 인사청문회에서 신 후보자는 이란 전쟁발 유가 충격에 따른 물가 압력이 지속될 것으로 전망하며 “중동 리스크가 계속 진행돼 근원물가나 기대인플레이션 상승으로 전이되고 2차 파급효과가 있으면 통화정책을 써야 한다”고 밝혔다. 물가 상승이 지속되면 기준금리를 인상할 수 있다는 뜻을 시사한 것이다.

신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

중앙은행의 통화정책은 물가를 잡기 위해 긴축적으로, 정부 재정정책은 성장을 회복시키는 확장적 기조로 가야 한다는 의견에 대해서는 “통화정책을 수용하는 데 재정정책이 지대한 영향을 미친다”며 “재정정책이 어떤 규모로 어떻게 설계되느냐에 좌우될 것”이라고 말했다.



스테이블코인에 대해 긍정적이지 않은 것으로 알려졌던 신 후보자는 입장에 변화가 있느냐는 질의에 “과거 스테이블코인이나 가상자산에 대해 부정적 평가를 한 것은 사실이지만, 중앙은행을 이끄는 자리는 여러 주체의 의견을 모아 상호 보완하는 자리”라며 “생태계가 발전할 수 있는지 고민해야 하기 때문에 입장을 정리했다”고 답했다.



이어 신 후보자는 중앙은행 디지털화폐인 CBDC와 스테이블코인이 “보완적, 경쟁적으로 공존할 수 있고 각각의 용도에 따라 사용할 수 있다”고 말했다. 프로젝트 한강 2단계 사업을 통해 중앙은행 신뢰를 기반으로 하는 CBDC와 예금 토큰의 활용도를 높여가면서 원화 스테이블코인이 공존할 수 있다는 설명이다.



스테이블코인 발행 시 은행권 중심으로 해야 한다는 기존 입장을 재확인한 그는 “현재로서는 은행이 고객 확인 업무를 가장 잘한다는 전제에서 그렇다”며 “혁신을 저해한다는 지적이 있지만, 핀테크 기업이 컨소시엄 안에서 충분히 역량을 발휘할 수 있다고 생각한다”고 했다.



신 후보자는 청문회를 앞두고 국내외 주택 3채 보유 사실, 가족 모두 외국 국적인 점, 금융자산 90% 이상 외화자산인 점 등 신상 문제가 불거진 데 대해 “취임하면 지금 나온 모든 문제를 신속히 처리하고 한국 경제를 위해 최선을 다해 일하겠다”고 밝혔다. 영국 고등학교 졸업 직후 고려대 경제학과에 편입한 일과 영국 국적 딸의 허위 전입신고 등 논란에는 “오랫동안 해외 생활을 하며 제대로 행정 처리를 못한 불찰”이라며 “어떤 이익을 추구하기 위한 고의적인 행위는 없었다”고 강조했다.

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